مغلي القرنفل لشيب الشعر رشيها علي شعرك 7 أيام وستلاحظين إخفاء الشيب تدريجيا

علاج الشيب من أكثر ما يتزايد عنه البحث من الكثير من السيدات والرجال ويبدأ البعض بتجربة عدد من الصباغات والكريمات لحل تلك المشكلة وبالرغم من أن هناك عدد من الكريمات التي تساعد على حل تلك المشكلة ولكن نجدها حلول مؤقتة ويرجع الحال كما كان عليه بل بالعكس مع المداومة على استخدامه فترات طويلة تزيد من مشاكل الشعر منها التساقط والهيشان والتقصف كونها تصنع من مواد كيميائية، ولذلك اليوم نتطرق مع زوار موقعنا ثقفني الكرام إلى بعض من الوصفات الطبيعية بمواد طبيعية تساهم في أخفاء شيب الشعر وتكون معالج للقضاء على ظهور الشعر الأبيض، منها القرنفل الذي تعددت فوائده المذهلة سواء للبشرة والشعر وللاسنان أيضا

خلطة القرنفل للشي

زيت القرنفل الذي يساعد في تغطية الشيب الذي يغزو الشعر بالكامل سواء أن كان شيب مبكر أو ظهوره نتيجة التقدم بالعمر، فمع دمج ثلاث ملاعق كبيرة من زيت القرنفل ويضاف عليه ملعقتان من زيت السمسم وملعقتان من زيت الخردل وملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وملعقتان من أي نوع من الكريمات المرطبة ثم تخلط المكونات معا جيدا حتي تحصلين على قوام كريمي لين يوزع منه على الشعر بالكامل مع التدليك المستمر لضمان وصوله لفروة آلرأس من ثم يغطي الشعر لمدة ساعتين على الأقل قبل غسله بالماء الفاتر، ينبغي المواظبة على تطبيق تلك الخلطة لمدة 7 أيام متتالية وسترين النتيجة بنفسك.

أوارق الكاري للقضاء على الشعر الأبيض

مع ماء أوارق الكاري المغلي الذي سيمنحك علاج مناسب لـ الشعر الأبيض من خلال تقليل ظهوره تدريجيا في حال المداومة في اتباعها بواقع ثلاثة أشهر، فمع غلى لتر من الماء ويوضع في وعاء ويضاف كمية مناسبة من أوراق الكاري وتغطي لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يصفي الماء ويترك على جانب حتي يبرد من ثم يوزع على الشعر باستخدام بخاخة ثم يغطي الشعر بمنشفة أو بكيس بلاستيك وبعد مرور ساعتين يمكن شطف الشعر بالماء البارد، كما يمكن إضافة ملعقتان من زيت الزيتون إلى ماء أوراق الكاري لنتيجة أفضل.