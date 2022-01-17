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عمر شويل - جدة خسي 7 كيلو في اسبوع بالمشروبات السحرية الناسفة للدهون، يوجد الكثير من الناس الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة وللأسف بدأت هذه الظاهرة في الإنتشار في الآونة الأخيرة، مما تأثر على صحة الإنسان وكذلك تتسبب في العديد من الأمراض منها القلب ارتفاع الكولسترول أو مرض السكري، غير أن هذه الدهون تتراكم في منطقة البطن أو الأرداف مما تجعل شكل و مظهر الجسم غير جميل.

كما أن هناك الكثير من الوصفات لتخلص من دهون البطن والوزن الزائد وزيادة الحرق للحصول على وزن وصحة جيدة دون أدوية.

مشروب يساعد في حرق دهون البطن:

القليل من ورق الكرنب.

عصير برتقال.

تفاحة

طريقة التحضير:

نقطع ورق الكرنب إلى قطع صغيرة ونقطع التفاحة ونقوم بإضافة عصير البرتقال. ثم نضع جميع المكونات في خلاط كهربائي حتى نحصل على عصير ويقدم بدون سكر.

فوائد الكرنب:

يساعد مشروب الكرنب في التخلص من دهون البطن بسرعة ونزل الكرش خلال أسابيع، وكذلك يقي من العديد من الأمراض.

مشروب الشاى الأخضر بالليمون:

يساعد الشاى الأخضر بعد كل وجبة في عملية الهضم،

وكذلك حرق الكثير من السعرات الحريرة.

وهو عنصر غدائي أساسي مما يجعله مشروب مثالي لفقدان الوزن مع إضافةالقليل من الليمون ويقدم دافئ.

مشروب العسل والليمون:

ماء دافئ.

ملعقة عسل.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

نضع العسل في القليل من الماء الدفئ ويقلب جيدا.

نضيف عليهم عصير ليمون، ثم يقدم المشروب مباشرة.

فوائد مشروب العسل والليمون:

يجب تناول هذا المشروب صباحا لكي يعمل على تغدية و تنقية الجسم من السموم.

الليمون يحتوى على أهم عنصر الفيتامين سي الذي يساعد على عملية التخسيس و حرق الدهون.

مشروب خل التفاح:

ماء دافئ.

خل التفاح.

طريقة تحضير:

نضيف ملعقة من خل التفاح على كوب ماء دافئ.

فوائد خل التفاح:

يفضل تناول مشروب خل التفاح قبل كل وجبة ليسرع عملية الهضم، يقلل من تخزين الدهون في البطن.

يساعد في إنقاص الوزن والشعور بالشبع، يحمى من السمنة المفرطة.

مشروب الزنجبيل والقرفة والليمون:

ملعقة زنجبيل مطحون.

معلقة قرفة.

كوب من عصير الليمون.

لتر ماء دافئ.

طريقة تحضير المشروب:

في الأول نحضر كوب ثم نعمل على مزج الثلاث مكونات مع بعض، ثم نقوم على تناولها يوميا، قبل الثلاثة وجبات بنصف ساعة على الأقل.

فوائد مشروب التخسيس السحري:

يساعد تلك المشروب في عملية الهضم وإزالة السموم من الجسم، وكذلك تتمثل في أكبر كمية حرق الدهون المتراكمة في الجسم.