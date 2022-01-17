طريقة عمل بروستد الدجاج المقرمش واللذيذ مع سر الخلطة والتتبيلة الرهيبة على الطريقة السعودية

يعتبر بروستد الدجاج من أفضل أنواع الاكلات على الإطلاق لما يتميز به من طعم ومذاق فريد جدا. ولذلك يكون عليه اقبال شديد في الشراء من المطاعم. وينتشر بروستد الدجاج في الوطن العربي وخاصة المملكة العربية السعودية. وتبحث الكثير من ربات البيوت على افضل طريقه لعمل بروستد الدجاج في المنزل حتى تقدمة الى افراد الاسرة. وسوف نقوم بشرح وتقديم افضل طريقه لعمل بروستد الدجاج في المنزل حتى تتمكن ربات البيوت من تجهيزه وتحضيره بأفضل طريقه. بأقل تكلفة وطعم ومذاق رائع مثل المطاعم. وحتى تحصلي على نفس الطعم والمذاق يجب عليك اتباع الخطوات التالية.

طريقة عمل بروستد الدجاج المقرمش على الطريقة السعودية

هتاك بعض المكونات والمقادير الهامة واللازمة لعمل بروستد الدجاج وحتى يمكنك الحصول على بروستد الدجاج المقرمش واللذيذ يجب اتباع الخطوات

المكونات والمقادير اللازمة لعمل بروستد الدجاج

حبتان من الدجاج كل حبة مقطعه الى ثمانية قطع.

ثم كوبان ونصف من الدقيق النقي.

كوب ونصف من القسماط.

اربع ملاعق من النشا.

خمس حبات من البيض المخفوق .

اثنين ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكارى.

مع ملعقة واحدة من الزنجبيل الناعم وجوزة الطيب.

ثم ملعقتان من الفلفل الحار او حسب رغبتك.

ايضا ملعقتان من البصل البودر.

ملعقة ونصف من الثوم البودر.

مع ملعقة من البهارات السبعة.

ملعقة ونصف من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الحبهان المطحون الهيل.

ايضا ملعقة كبيرة من الملح.

كمية قليلة جدا من الكزبرة الناعمة.

مقدار ملعقة من الأوريجانو.

نصف كوب من الحليب.

ثم ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقتان من الخل.

كمية من الزيت للقلى.

طريقة التتبيلة السرية والمميزة لعمل بروستد الدجاج المقرمش

إحضار قدر كبير ونضع به البصل البودر والثوم البودر والفلفل الأسود والفلفل الحار والملح.

اضافة الزنجبيل والحبهان والكزبرة والبهارات السبعة والكارى والبابريكا والأوريجانو والقرفة وجوزة الطيب.

نقوم بمزج جميع المكونات السابقة بإعادة التقليب جيدا لدمج المكوناتمعا حتى تتجانس.

غسل قطع الدجاج وعمل شقوق وفتحات فى قطع الدجاج ثم نقع قطع الدجاج بالماء والخل وعصير الليمون مدة نصف ساعة.

ثم غسل قطع الدجاج بالماء ووضع قطع الدجاج فى التتبيلة وتترك ليلة كاملة او سبع ساعات على الاقل. فى الثلاجة.

طرية وخطوات تحضير بروستد الدجاج

فى وعاء اخر يتم وضع به الحليب مع البيض وتخفق المكونات جيدا.

وضع الدقيق مع النشاء فى وعاء اخر والخلط جيدا.

نقوم بوضع البقسماط فى وعاء اخر.

غمس كل قطعة من الدجاج في خليط الدقيق والنشا ثم فى خليط البيض والحليب جيدا.

وضع قطع الدجاج فى البقسماط وتقلب جيدا من كل الجوانب.

طريقة تسوية بروستد الدجاج المقرمش السعودي