طريقة اعداد الزلابيا في المنزل خطوة بخطوة وطعم خيال زي المحلات

الزلابيا من الحلويات الشرقية المتميزة وتشتهر بأسماء مختلفة حول الشرق الأوسط مثل العوامة ..وغيرها، ولاسيما أنها تحضر بمكونات متواجدة بكل بيت، ولا تحتاج إلى مجهود ولا وقت في تحضيرها، كما يمكن تقديمها بنكهات مختلفة لجميع الأوقات لتشريفك أمام ضيوفك في جميع المناسبات، لذلك سنوفر طريقة تحضير الزلابيا عبر موقعنا في هذا المقال واصلوا القراءة.

مكونات تحضير الزلابيا في البيت

كوب ونصف من الطحين متعدد الاستخدامات.

كوب إلا ربع ماء دافىء.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة من الخميرة فورية.

ملعقة كبيرة من دقيق النشا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

رشة من الملح.

مكونات قطر الزلابيا

كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة عسل جلوكوز ( اختياري).

مكونات التزين

شوكولاتة مذابة.

سكر بودر.

مكسرات.

طريقة تحضير الزلابيا في البيت

نحضر طبق عميق ونضيف به الخميرة والدقيق والسكر والنشا والبيكنج بودر ونقلبهم معا.

نضيف الماء الدافئ والخل الأبيض إلى العجين ونحركهم بمضرب يدوي حتى نحصل على عجينة اطري من عجينة الكيكة بقليل.

نغطي الطبق بورق نايلون ونتركة في مكان دافئ لكي يختمر.

في هذا الوقت نحضر القطر بوضع كسرولة على النار بها السكر والماء والفانيليا والليمون ونتركهم حتي يصبح الخليط سميك قليلا.

نرفعه من على النار ونتركه ليبرد تماما، ثم نضع طاسة بها زيت عميق على النار.

نحضر العجينة ونقلبها لكي يتلاشى الخمران منها ونضعها بكيس مطبخ نشكلها أو بإستخدام ملعقة.

نغمس الملعقة في الزيت ونقطع بها كور العجينة الخارجة من ثقب الكيس لتصبح مدورة.

تحمر جميع الكمية وتصفى وتوضع جانبا.

عند الإنتهاء من الكمية كاملة نضع الزلابيا المحمرة مسبقا بالزيت ونقلبها جميعا.

يتم تصفيتها من الزيت و اضافتهم إلى الشربات مباشرة ونقلبها لثلاث دقائق ونصفيها من الشربات الزائد.

طريقة التقديم

توضع في أطباق وتزين بالمكسرات أو بالسكر البودر، كذلك بوضع الشوكولاته المذابة في كيس وثقبة بخلة وتوضع على طبق الزلابيا من أعلى.

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