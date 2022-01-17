عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم هذا أفضل مشروب لطرد البلغم وعلاج البرد خلال 3 ساعات

السعال تقريبا من الأعراض التي يعاني منها الكثير من الناس في فصل الشتاء وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير، ‏عندما تزيد حدة هذا السؤال فإن الإنسان يشعر بالألم الشديد لذلك يحاول بقدر الإمكان أتخلص منه من خلال شرب المشروبات الساخنة ويتناول الأدوية والمسكنة ولكن هناك بعض المشروبات الخاصة التي تساعد على التخلص من السؤال بشكل اسرع كما أنها تعمل على تقليل الأعراض التي تصاحب السعال ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن أبرز المشروبات التي تستخدم للتخلص من السعال والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد هذا المشروب.

‏مكونات مشروب ‏التخلص من السعال

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السؤال يأتي دائما مع اصابة الإنسان في نزلة برد قويه ويمكن أن يكون ذلك بسبب التعرض لي درجة حرارة منخفضة بشكل كبير أو بعض الفيروسات والبكتيريا التي تدخل جسم الإنسان ويبدا الجسم يترجم هذه الفيروسات والبكتيريا من خلال أعراض البرد السعال والبلعوم وغيرها من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها في إعداد مشروب التخلص من السعال حتى يكون المشروب فعالا وهذه المكونات هي:

كوب من الماء الساخن.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

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طريقة إعداد ‏مشروب للتخلص من السعال

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب للتخلص من السعال ‏وطريقة تناول هذا المشروب:

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