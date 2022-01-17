طريقة عمل السينابون في المنزل بنتيجة رهيبة وأحلى من الجاهز

يبحث عشاق السينابون أو ما يعرف بلفائف القرفة عن طريقة تحضيره في البيت، حيث ترغب بعض ربات البيوت عمل تلكم الوصفة اللذيذة في البيت، لتقديمها للعائلة وللضيوف لإسعادهم، فالبعض يعتقد طريقة عمل السينابون صعبة ومعقدة تحتاج لمهارات وخبرات، ولكن هذا الأمر غير صحيحة فطريقة تحضيرها سهلة للغاية ومكوناتها اقتصادية متوفرة في البيت، وسوف نستعرض عليكم الآن طريقة عمل السينابون في البيت بنتيجة رهيبة جداً.

طريقة عمل السينابون في المنزل

هناك الكثير من وصفات الحلويات التي يقبل الجميع على تناولها باستمرار، وتقدم في المناسبات المختلفة حيث يتم شرائها من محلات الحلويات، ولكن من السهل للغاية إعدادها في البيت بكل سهولة ودون تعقيد، وهناك طرق مختلفة لعمل السينابون أي لفائف القرفة، ولكن نحن اختارنا لكم أسهل طريقة لتحضيره في البيت.

مكونات عجينة السينابون:

5 كوب دقيق أبيض.

نصف كوب زبدة.

2 كوب لبن فاتر.

نصف كوب زبدة ذائبة.

نصف كوب سكر.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

مكونات حشو السينابون:

مقدار من السكر البودر.

مقدار من الزبدة الذائبة.

مقدار من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير:

نخلط السكر مع الزبدة والخميرة واللبن الفاتر في وعاء، ويترك الخليط جانباً لمدة عشرة دقائق.

نضيف للخليط 4 كوب من الدقيق ونحتفظ بالكوب الخامس، ونضيف الملح ونقلب المكونات للتجانس.

نغطي العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر وتتضاعف العجينة.

بعد ذلك نضع الباقي من الدقيق والبيكنج بودر مع التقليب المستمر، وهذا حتى تتكون عجينة طرية متماسكة.

تفرد العجينة على شكل مستطيل رفيه، ونوزع الزبدة الذائبة على العجينة، وعليها السكر والقرفة.

نقوم بعمل رولات عجينة مثل السويسرول، وتترك العجينة لتتخمر لمدة 25 دقيقة.

نرص لفائف القرفة في صينية الفرن، وندخلها على في نار متوسطة حتى تختبز اللفائف.

نخرج السينابون من الفرن وتترك لتبرد ويسكب عليها صوص السينابون، وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص السينابون: