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عمر شويل - جدة فطائر السبانخ ولادك مابيحبوش السبانخ اعمليلهم احلي بوريك هايخطفوه منك وهيطلبوه علطول - ثقفني
أحد الأكلات الشامية والمعروفة فى الوطن العربى كافة وتعد من الأكلات المفضلة لدى الكثير لأنها وجبة غذائية متكاملة لما تحتويه من السبانخ يحتوي على الحديد والمعادن المفيدة للجسم وتسمى فطائر لأنها تحتوى على الدقيق والماء والملح وتعد أحد المقبلات التى لا تخلو منها اى سفرة فى العزومات والحفلات فى البلاد العربية.
مكونات فطائر السبانخ
مقادير الفطائر
- الدقيق ثلاث أكواب دقيق معجنات.
- الماء أربع أكواب دافئ.
- خميرة فورية ملعقة كبيرة.
- السكر ملعقة كبيرة.
- حليب بودرة ثلاث ملاعق.
- زبادى مقدار ملعقتين كبيرتين.
- الزيت النباتي أربع ملاعق كبيرة.
- رشة قليلة من ملح الطعام.
مقادير الحشوة
- كوبين من السبانخ المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات .
- اتنين ملعقة من الزيت أو الزبدة.
- اتنين ملعقة من الجبن الكريمى.
- اتنين ملعقة مايونيز.
طريقة اعداد فطائر السبانخ فى المنزل
- يتم إضافة جميع المكونات الجافة مثل الدقيق والخميرة الفورية والسكر والملح واللبن البودرة ويمزج جيدا حتى يختلط.
- يتم إضافة الزبادى و الماء بالتدريج مع العجن المستمر للحصول على عجينة ناعمة .
- توضع العجينة في وعاء وتغطى في مكان دافئ لتخمر مدة ساعة.
- تقطع العجينة كرات متوسطة الحجم.
- توضع السبانخ المفرومة فى طاسة على النار مع قطعة زبدة وتقلب جيدا حتى تذبل تماما ويضاف إليها البهارات والملح والفلفل.
- يضاف اليهم الجبن والمايونيز ويقلبوا حتى يتجانسوا.
- تفرد العجين دوائر متوسطة ويوضع داخلها حشوة السبانخ وتغلق جيدا من الاطراف على شكل دائرة.
- وفيما بعد ترص فى صينية مدهونة بالزيت ويدهن الوجه بالبيض ويرش عليها السمسم وتغطى وتترك لتختمر عشر دقائق .
- كما انها تدخل الفرن على درجة حرارة 200 إلى أن تنضج لمدة 15 دقيقة تقريبا.
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