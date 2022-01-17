فطائر السبانخ ولادك مابيحبوش السبانخ اعمليلهم احلي بوريك هايخطفوه منك وهيطلبوه علطول

أحد الأكلات الشامية والمعروفة فى الوطن العربى كافة وتعد من الأكلات المفضلة لدى الكثير لأنها وجبة غذائية متكاملة لما تحتويه من السبانخ يحتوي على الحديد والمعادن المفيدة للجسم وتسمى فطائر لأنها تحتوى على الدقيق والماء والملح وتعد أحد المقبلات التى لا تخلو منها اى سفرة فى العزومات والحفلات فى البلاد العربية.

مكونات فطائر السبانخ

مقادير الفطائر

الدقيق ثلاث أكواب دقيق معجنات.

الماء أربع أكواب دافئ.

خميرة فورية ملعقة كبيرة.

السكر ملعقة كبيرة.

حليب بودرة ثلاث ملاعق.

زبادى مقدار ملعقتين كبيرتين.

الزيت النباتي أربع ملاعق كبيرة.

رشة قليلة من ملح الطعام.

مقادير الحشوة

كوبين من السبانخ المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات .

اتنين ملعقة من الزيت أو الزبدة.

اتنين ملعقة من الجبن الكريمى.

اتنين ملعقة مايونيز.

طريقة اعداد فطائر السبانخ فى المنزل