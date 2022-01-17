إعملي بسكويت النشادر في خطوة واحدة وبمكونات متوفرة وبسيطة

البسكويت بكل أنواعه يعتبر حلوي سريعة ومحببة لدي الجميع من الكبار وقبلهم الصغار، وهو متعدد الاشكال والأنواع وله اكثر من طريقة لتجهيز وإعداده فيوجد بسكويت المربي وبسكويت الزبادي وبسكويت جوز الهند وغيرهم من الأنواع المبتكرة واللذيذة والشهية واليوم من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل بسكويت النشادر بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ.

مقادير ومكونات بسكويت النشادر:

يمكنك عمل بسكويت النشادر بأسهل طريقة وبمكونات متوفرة في كل بيت كما يلي:-

نصف كيلو دقيق.

ربع كيلو زبدة.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

2 بيضة.

فانيليا.

ربع كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشأ.

بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل بسكويت النشادر:

في وعاء نقوم بوضع الزبدة و نخفقها بالضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي فاتح ثم نضيف السكر البودرة ونستمر في الخفق حتى تتمازج المكونات وتصبح كريمية أكثر. نقوم بعد ذالك بإضافة البيض والفانيليا ورشة الملح والنشادر مع الخفق حتى تتمازج وتتماسك المكونات. ثم نقوم نخل الدقيق والنشأ والبيكينج بودر على المكونات السابقة والحليب ونستمر في الخفق حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها. نضع خليط البسكويت في كيس الحلواني ونقوم بتشكيل العجينة علي صينية مدهونة زيت بشكل البسكويت المعتاد. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل النضج. وبعد أن ينضج نشعل الشواية حتى يأخد البسكويت اللون الذهبي. يلزم أن تكون الفرن ساخنة قبل دخول البسكويت. بعد أن ينضج البسكويت نتركة حتى يبرد تماماً ثم نضعه في علبة محكمة الغلق.

ملاحظات لنجاح بسكويت النشادر: