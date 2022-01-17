أصابع البسكويت المالح بأسهل طريقة وألذ طعم

أصابع البسكويت المالح بالجبن من أسهل المخبوزات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، ويمكن إعدادها بنكهات مختلفة مثل اليانسون أو الزعتر أو الجبن، ويتم تقديمها مع الشاي أو الحليب في الإفطار أو بين الوجبات فهى تتميز بطعم شهي ومحبب للأطفال والكبار، وتحرص كثير من ربات البيوت على إعداد المخبوزات في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل أصابع البسكويت المالح بالجبن بألذ طعم.

مكونات أصابع البسكويت المالح



يتم تحضير أصابع البسكويت المالح بالمكونات البسيطة التالية:-

3 أكواب إلا ربع من الدقيق متعدد الاستعمالات (350 جرام).

نصف كوب من الماء الدافئ (100مللي).

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي (30 جرام).

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة ( 50 جرام).

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من السكر(10جرام).

2 ملعقة كبيرة من النشا (20 جرام).

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر( 8 جرام).

ملعقة صغيرة من الملح (5 جرام).

3 قطع من الجبن المثلثات.

ملعقة كبيرة من الجبن الشيدر المبشور.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

سمسم + حبه البركة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير أصابع البسكويت المالح سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-