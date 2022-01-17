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عمر شويل - جدة أصابع البسكويت المالح بأسهل طريقة وألذ طعم - ثقفني
مكونات أصابع البسكويت المالح
أصابع البسكويت المالح بالجبن من أسهل المخبوزات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، ويمكن إعدادها بنكهات مختلفة مثل اليانسون أو الزعتر أو الجبن، ويتم تقديمها مع الشاي أو الحليب في الإفطار أو بين الوجبات فهى تتميز بطعم شهي ومحبب للأطفال والكبار، وتحرص كثير من ربات البيوت على إعداد المخبوزات في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل أصابع البسكويت المالح بالجبن بألذ طعم.
مكونات أصابع البسكويت المالح
يتم تحضير أصابع البسكويت المالح بالمكونات البسيطة التالية:-
- 3 أكواب إلا ربع من الدقيق متعدد الاستعمالات (350 جرام).
- نصف كوب من الماء الدافئ (100مللي).
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي (30 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة ( 50 جرام).
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- بيضة بحرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من السكر(10جرام).
- 2 ملعقة كبيرة من النشا (20 جرام).
- ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر( 8 جرام).
- ملعقة صغيرة من الملح (5 جرام).
- 3 قطع من الجبن المثلثات.
- ملعقة كبيرة من الجبن الشيدر المبشور.
لدهن الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
- سمسم + حبه البركة.
طريقة التحضير
طريقة تحضير أصابع البسكويت المالح سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-
- نضع نصف كوب من الماء الدافئ، ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت، ملعقتين كبار من الزبدة المذابة في إناء عميق، ثم نضيف بيضة، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الجبن الشيدر، ملعقة صغيرة من الثوم البودرة وثلاث قطع من الجبن المثلثات ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.
- ثم نقوم بإضافة ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق وملعقتان كبار من النشا وملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر ونقلب المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة وندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم نفردها على شكل مربع متساوي على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ونقطعها أصابع.
- نضع أصابع البسكويت في صينية ممسوحة بقليل من الزيت مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية حتى لا تلتصق ببعضها أثناء الخبز.
- ثم تدهن الأصابع بخليط صفار بيضة وملعقة كبيرة من الحليب وتزين بقليل من السمسم وحبة البركة.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج نخرج أصابع البسكويت وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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