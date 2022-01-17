طريقة عمل المكرونة الحمراء بالدجاج ألذ طعم بأقل مقادير أسرار جديدة

طريقة عمل المكرونة الحمراء بالدجاج واحدة من الوجبات التي يحبها النساء والرجال في معظم الأوطان العربية، نظرا لكونها من الأطعمة الخفيفة سهلة التنفيذ، حيث قد تجد أن التساؤلات حول الطعام متكررة في كل الأسر العربية ويلجأ الكثيرون إلي شراء أطعمة جاهزة، لذا نكشف لكم السر في تنفيذ اجمل مكرونة بالدجاج، وكذلك المكرونة المحمرة.

طريقة عمل المكرونة الحمراء بالدجاج

المقادير:



المكرونة.

صدور دجاج.

بصلة.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

نصف كوب زيتون اسمر.

مكعب مرقة.

معلقتين كبيرة صلصة طماطم.

كوب عصير طماطم بالخلاط.

قرن فلفل أخضر.

فلفل أحمر.

معلقة صغيرة زعتر.

نصف كوب ريحان.

اربع معالق كبيرة زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود.

جبنه بارميزان.

طريقة تحضير المكرونة الحمراء بالدجاج

القيام بتقطيع الدجاج قطع متوسطة الحجم لشرائح حسب ما الذوق ثم نجهز حلة علي النار ونضع فيها زيت الزيتون ونتركه حتي يسخن.

نقوم بوضع الدجاج في الحلة مع التقليب، و أضافه البصل والثوم المفروم مع التقليب المستمر علي النار ثم أضافه الملح ورشة الفلفل الأسود. القيام بالتقليب علي النار ثم وضع الفلفل الشرائح والتقليب حتي يتم تشويحهم معا ثم أضافه عصير الطماطم وصلصة الطماطم، القيام بالتقليب، واليكم طريقة عمل المقلوبة بالدجاج. إضافة الماء المغلي ثم تغطية الحلة وتركيها حتي تتسبك، ثم وضع الزعتر والريحان والتقليب كل المكونات. نضيف المكرونة فوق الصوص في الحلة مع التقليب حتي تتشرب المكرونة الصوص مع كل التوابل. نجهز طوابق التقديم بوضع المكرونة بالدجاج علي الوش وأضيفي فوقة الجبنة البارميزان لتزين مع التقديم بالصحة والعافية واللذة ونذكركم بطريقة عمل المقلوبة باللحم.

طريقة عمل المكرونة المحمرة

لكي تتمكن من عمل المكرونة المحمرة الممتعة عليك توفير مجموعة من المقادير بداية من توفير التالي:



طريقة التحضير بسيطة كالتالي:

وضع المكرونة والسمنة في وعاء كبير، ثم وضعة على النار وتبدأ في التقليب.

والسمنة في وعاء كبير، ثم وضعة على النار وتبدأ في التقليب. يتم التوقف عن التقليب بعد أن تجد المكرونة باللون الذهبي.

وضع الشربة على المكرونة.

القيام بوضع الفلفل الأسود والملح.

ضعي المكرونة على نار هادئة حتي الاستواء، واليكم طريقة عمل المكرونة الإيطالية.

وصلنا للختام اكتب لنا رأيك في التعليقات اسفل هذا المقال طريقة عمل المكرونة الحمراء بالدجاج ألذ طعم بأقل مقادير أسرار جديدة.

