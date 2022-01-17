طريقة عمل صوص القهوة البارد لتزيين الكيك بطعم رائع ولذيذ للغاية

صوص القهوة البارد ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن استعماله في تزيين الكيك والحلويات المختلفة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص القهوة البارد.

مكونات صوص القهوة البارد

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

أربع ملاعق كبار من السكر.

نصف كوب من الحليب أو ١٠٠ مللي.

أقل من نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص القهوة البارد وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من نصف كوب الحليب وملعقتي القهوة سريعة الذوبان وملعقة الكاكاو الخام وأربع ملاعق السكر بواسطة الخلاط الكهربائي.

ونستمر في خلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بإضافة الزيت على مرحلتين ونخلط جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يثقل قوام الخليط.

وبعدما يثقل قوام الخليط نقوم بصبه في برطمان ونحتفظ به في الثلاجة إلى حين استخدامه.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: