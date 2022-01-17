وصفات تنعيم الشعر وتطويل الشعر 10 سم في اسبوع 

وصفات سحرية لشعر ناعم وطويل، الشعر هو نصف جمال المرأة وأنوثتها وهو تاج جمالها وكلما اهتمت المرأة بشعرها كلما زادها جمال ولامعان وتألق وقوة، لكن للأسف يوجد الكثير من النساء تعانى من مشاكل كتساقط الشعر أو شعر خفيف أو شعر جاف، لكن هناك الكثير من الوصفات السحرية للعناية والاهتمام بالشعر اليوم سوف نتطرق للعديد من الطرق والوصفات تحمى الشعر من التقصف والتساقط والجفاف.

وصفة الزيوت السبع:

زيت اللوز.

زيت الحبة السوداء.

زيت الأفوكادو.

زيت الخروع.

زيت الثوم.

زيت السمسم.

زيت الصبار.

طريقة استعمال الزيوت السبع:

أولا نضع جميع الزيوت في قنينة زجاج ونتركها مدة ٢٤ ساعة حتى تتمازج جميع الزيوت مع بعض.

أولا نضع جميع الزيوت في قنينة زجاج ونتركها مدة ٢٤ ساعة حتى تتمازج جميع الزيوت مع بعض. ثم نستخدمها كحمام زيت قبل كل استحمام بساعتين، وستحصلين على شعر ناعم وكثيف مع لامعا وبدون تساقط الشعر أو تقصف.

وصفة الموز وزيت الزيتون:

موزة واحدة.

٣ معالق كبيرة زيت الزيتون.

طريقة الاستعمال:

نأخد طبق ونقوم بهرس الموزة ونضيف عليها زيت الزيتون ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع الخليط على فروت الرأس ونتركه نصف ساعة ونكررها كل أسبوع حتى نحصل على شعر لامع وناعم وطويل.

وصفة الأفوكادو لشعر الجاف والمتضرر:

١ حبة افوكادو.

٢ معلقة كبيرة من زيت الأركان.

٢ معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

٢ معلقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة استخدم الأفوكادو والزيوت الثلاث:

يعد الأفوكادو هو من العناصر الغدائية الغنية بالفتامينات والمعادن والنحاس وهو مفيد جدا لمنع جفاف الشعر لاحتوائه على زيوت متنوعة:

نقوم بهرس حبة الافوكادو ونضيف عليها زيت الأركان والخروع وزيت الزيتون. نخلط المكونات حتى تتجانس و نحصل على ماسك الأفوكادو. نضع الماسك على الشعر ونتركه مابين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة.

وصفة البيض وزيت الزيتون:

بيضة واحدة.

٤ معالق زيت الزيتون.

طريقة استعمال ماسك البيض:

نضع بيضة في وعاء ونضيف عليها زيت الزيتون ونحرك جيدا الخليط حتى نحصل على ماسك ونأخد فرشاة. ونقوم بوضع الماسك على فروة الرأس كلها ونتركه ساعة. ثم نغسل الشعر بماء دافئ مع شامبو. مع تكرار هذه الوصفة سوف تحصلين على شعر قوي وكثيف.

وصفة الموز مع العسل لتطويل وتنعيم الشعر:

يتم تحضير ثمرة من الموز وملعقة من العسل الأبيض، وملعقة من المايونيز.

قومي بتحضير بولة عميقة مع هرس الموز وتقليب كل المكونات سويا.

يتم تطبيق تلك القناع على الشعر ويتم تركه لمدة ساعة على الأقل.

يتم تكرار تلك القناع لمدة يومين بالأسبوع لتنعيم الشعر.

وصفة النشا مع زيت الزيتون لفرد الشعر: