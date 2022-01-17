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عمر شويل - جدة وداعا للأرق والقلق نهائيا وكيفية التمتع بنوم هادي عميق - ثقفني
الأرق الذي يعاني منه الكثير فهو مرض من أمراض العصر و يمر به كل شخص من حين لآخر نظرا للعوامل مختلفة كثير سنتعرف عليها ، وهو عبارة عن اضطراب وصعوبة في النوم وينتج عنه الاستيقاظ من النوم في خمول وإرهاق مما يؤثر على النشاط والتركيز كما له من تأثير سلبي على المزاج العام فالإنسان البالغ يحتاج من سبع إلى ثمانية ساعات من النوم خلال اليوم.
ماذا يحدث لجسدك عندما تحصل على القسط الكافي من النوم الهادئ العميق
- النوم العميق يقوى جهاز المناعة.
- يقلل الإصابة بالأمراض المزمنة كضغط الدم وأمراض القلب والسكري.
- يزيد من القدرة على الإبداع وتحسين حالة المخ ويعزز هرمون النمو أيضا.
- يحسن جدا من النفسية وبالتالي يجنبنا الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات التي لها علاقة بالقلق.
- يعمل على تحسين الأيض في الجسم وبالتالي يمنع السمنة.
- النوم الجيد عامل رئيسي جدا في التركيز وتحسين الأداء والنشاط والحيوية خلال اليوم.
- سرعة رد الفعل عند قيادة السيارة وتجنب وقوع الحوادث والانتباه والقدرة على السفر لمسافات طويلة.
- النوم العميق يعمل على زيادة الثبات الانفعال والهدوء والتوازن النفسي.
كيف ينتهي الأرق نهائيا ونستمتع بالنوم
- نبدأ بالتوقف تماما عن المنبهات والمنشطات وأيضا الأقراص المنومة ونستبدلها بالمشروبات العشبية المهدئة كالليمون الدافئ ومشروب اليانسون مع قليل من اللبن وتحليته بالعسل النحل وشربه في هدوء واسترخاء واستمتاع.
- علينا ترتيب الغرفة وتنظيفها لإبعاد أي طاقة سلبية وترتيب السرير بالطريقة المحببة لنا وتعطير الغرفة واتباع الطرق العلاجية النفسية في أخد وضع النوم وتخيل السبات العميق أو تعلم عادات نوم جديدة.
- الحفاظ على وقت النوم والاستيقاظ فيكون للنوم ميعاد محدد والاستيقاظ ميعاد محدد للاستفادة من هرمون النمو وتجديد خلايا المخ ويقوم الجسد تلقائيا بالتعود على هذه المواعيد على أن لا تقل ساعات النوم عن سبع أو ثماني ساعات للبالغين.
- تجنب أخذ القيلولة نهائيا خلال اليوم.
- تجنب كل مشروبات الكافين واستبدالها بعصائر الفواكه أو أعشاب طبيعية خالية من الكافين وأيضا تجنب النيكوتين والكحول نهائيا.
- تحقق من الأدوية التي تأخذها وتأكد من الآثار الجانبية لها فبعض الأدوية تسبب الأرق.
- قوم ببعض التمارين الرياضية لمده لا تقل عن عشرة دقائق بعد العشاء بساعتين وقبل النوم مباشرة فالرياضة مهمة ومفيدة جدا لتفريغ الطاقة الزائدة واسترخاء الجسم والعضلات بعدها يؤدي اللي النوم العميق.
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