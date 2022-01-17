وداعا للأرق والقلق نهائيا وكيفية التمتع بنوم هادي عميق

الأرق الذي يعاني منه الكثير فهو مرض من أمراض العصر و يمر به كل شخص من حين لآخر نظرا للعوامل مختلفة كثير سنتعرف عليها ، وهو عبارة عن اضطراب وصعوبة في النوم وينتج عنه الاستيقاظ من النوم في خمول وإرهاق مما يؤثر على النشاط والتركيز كما له من تأثير سلبي على المزاج العام فالإنسان البالغ يحتاج من سبع إلى ثمانية ساعات من النوم خلال اليوم.

ماذا يحدث لجسدك عندما تحصل على القسط الكافي من النوم الهادئ العميق

النوم العميق يقوى جهاز المناعة.

يقلل الإصابة بالأمراض المزمنة كضغط الدم وأمراض القلب والسكري.

يزيد من القدرة على الإبداع وتحسين حالة المخ ويعزز هرمون النمو أيضا.

يحسن جدا من النفسية وبالتالي يجنبنا الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات التي لها علاقة بالقلق.

يعمل على تحسين الأيض في الجسم وبالتالي يمنع السمنة.

النوم الجيد عامل رئيسي جدا في التركيز وتحسين الأداء والنشاط والحيوية خلال اليوم.

سرعة رد الفعل عند قيادة السيارة وتجنب وقوع الحوادث والانتباه والقدرة على السفر لمسافات طويلة.

النوم العميق يعمل على زيادة الثبات الانفعال والهدوء والتوازن النفسي.

كيف ينتهي الأرق نهائيا ونستمتع بالنوم