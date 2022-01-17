ببيضة واحدة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة الشعر المجعد الخشن هو من أنواع الشعر التي تحتاج إلى رطوبة عالية، وتحويله إلى شعر ناعم وغير متشابك لا يحتاج إلى دفع أموال طائلة لتطبيق البروتين أوالكرياتين عليه، بل يمكن استخدام مواد طبيعية بسيطة لتحويله إلى هذه الحالة، لكن بشرط المداومة على تطبيق هذه الماسكات حتى يتم الحصول على نتيجة مرضية، وإليكم بعض الماسكات الطبيعية الفعالة في تنعيم الشعر الخشن:

مكونات إعداد وصفة البيض لفرد الشعر

نحتاج لعمل هذا الماسك إلى حبة متوسطة من الموز وثلث كوب من زيت جوز الهند وربع كوب من العسل، يتم هرس الموزة جيداً ثم نضيف لها زيت جوز الهند والعسل ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على جذور الشعر وأطرافه وندلكه جيداً حتى يتوزع الماسك في كل الشعر، نغطي الشعر بكيس بلاستيكي ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو الطبي، نكرر هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين.

طريقة إعداد وصفة البيض لفرد الشعر الخشن

نحتاج لتحضيره إلى حبة واحدة من البيض وربع كوب من زيت اللوز، يتم خلطهم سوياً ثم نوزع الخليط على كامل الشعر، نغطي الشعر لمدة ثلاثة أرباع الساعة ثم نغسله جيداً، نكرر هذا الماسك مرة في الاسبوع لمدة لا تقل عن شهرين.

ماسك المايونيز لفرد الشعر الخشن

نحتاج لتحضيره إلى حبة واحدة من البيض وربع كوب من المايونيز وثلث كوب من زيت اللوز، يتم خلطهم سوياً وبعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر ويتم تركه لمدة لا تقل عن ساعة، نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ونكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع لمدة شهرين.

ماسك جل الصبار لفرد الشعر الخشن

نحتاج لتحضيره إلى ربع كوب من جل الصبار وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل، يتم خلطهم سوياً ثم يوزع الخليط على الشعر بالكامل، نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، نكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع ونستمر في ذلك لمدة شهرين.

ماسك الافوكادو لتنعيم الشعر الخشن

نحتاج لتحضيره إلى حبة كبيرة من الأفوكادو وربع كوب من الزبادي، نهرس الأفوكادو جيداً ونضيف له الزبادي ونخلط جيداً، نوزع الخليط على الشعر بالكامل ونتركه لمدة ساعة ثم نغسله جيداً، نكرر الماسك مرتين كل أسبوع لمدة لا تقل عن شهر أ وشهرين ثم لاحظي النتيجة تنعيم الشعر الخشن.