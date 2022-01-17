سواد 20 سنة سيذهب فى 3 أيام مسحة واحدة لتبييض وتوريد العانة والأبطين

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عمر شويل - جدة تبييض الجسم من المناطق الداكنة أكثر وصفة تبحث عنها كل فتاة، للتخلص من الاماكن الداكنة الغير مرغوب فيها، والتى تنتج عن كثرة استخدامات الكريمات الكيميائية الضارة، التى تسبب فى إسمرار البشرة، والبحث عن الوصفات الطبيعية من أكثر الخلطات التى تفضلها جميع الفتيات لتجنب الكريمات الصناعية، لذا حرصنا على توضيح أفضل وصفة سحرية تساعدك على التخلص من اسمرار الجسم و تبييض جميع المناطق الداكنة.

طريقة تحضير الوصفة السحرية لتبييض الجسم

الأماكن الحساسة والكوع من أكثر الأماكن التى تكون داكنة فى اللون عن باقى أجزاء الجسم، والفتيات المقبلين على الزواج يحرصن على البحث عن أفضل الوصفات التي تساعد على حل هذه المشكلة، والوصول إلى جسم أبيض نقى وخالى من أى إسمرار، لذا سنوضح لكم وصفة تساعدك فى أقل وقت على حل هذه المشكلة بشكل سريع وسهل، وغير مكلف.

مكونات الوصفة السحرية لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

تساعدك هذه الوصفة السحرية والتى تحتوى فى مكوناتها على مواد طبيعية غير ضارة على البشرة كما إنها غير مكلفة، على الحصول على جسم ابيض وناصع، ودون اللجوء إلى صالونات التجميل المكلفة، وعمل العديد من الجلسات للتخلص من هذه المشكلة، لذا سنوضح لكم المكونات التى لابد من توافرها لتحضير الوصفة السحرية.

معلقة من الكركم.

معلقة من الفازلين.

ملح معلقة صغيرة.

يمكن استبدال الملح بالسكر إذا كانت البشرة حساسة.

زيت زيتون.

خطوات تحضير الوصفة داخل المنزل

لا تحتاج الوصفة إلى مكونات كثيرة أو مكلفة، فمعظم مكوناتها متوفرة داخل كل منزل، ويمكنك إعدادها بشكل سريع وسهل، ولا تؤثر على البشرة بأى أضرار، وستبهرك فى النتائج، وجعلك تستخدميها بشكل دائم، فلابد من إتباع الخطوات التالية فى تحضير الوصفة.