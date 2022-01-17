أسرار نجاح العجينة اليابانية الهشة بكوب واحد من الحليب مثل الجاهزة

طريقة عمل العجينة اليابانيه، تعتبر العجينة اليابانية السحرية مكون أساسي في الكثير من الأطباق والمخبوزات المختلفة وكذلك تدخل العجينة اليابانية السحرية في صنع البيتزا اللذيذة وعمل الفطائر بأنواعها وكذلك تستخدم في عمل فطيرة خلية النحل والعديد من المعجنات التي يعشق تناولها الكثير بمختلف أعمارهم، ومن المتعارف عليه أن صنع العجينة اليابانية السحرية ليس من الأمر السهل لأنها تحتاج في تحضيرها الكثير من التكات حتى يمكنك الحصول على عجينه ناجحة ذات قوام هش وخفيف لذلك لا يتقن عملها الكثير من السيدات لخوفها من أن لا تحصل على القوام الهش والمذاق الشهي، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال هذا المقال القادم طريقة تحضير العجينة اليابانيه السحرية التي تصلح لعمل كافة المعجنات والمخبوزات بأنواعها بمنتهي السهولة لذلك يجب إتباع هذه الخطوات وهي كالآتي.

طريقة عمل العجينة اليابانية

المكونات:

عدد أربع أكوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

مقدار ربع كوب من الزبدة الطرية.

مقدار ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب حليب سائل.

مقدار ربع كوب سكر.

ملعقتين من الحليب البودر.

بيضة واحدة.

خلطة المحسن.

مكونات خلطة المحسن:

ثلاثة أرباع كوب من الدقيق.

ثلاثة أرباع أكواب من الماء الدافئ.

خطوات تحضير العجينة السحرية: