نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح العجينة اليابانية الهشة بكوب واحد من الحليب مثل الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل العجينة اليابانيه، تعتبر العجينة اليابانية السحرية مكون أساسي في الكثير من الأطباق والمخبوزات المختلفة وكذلك تدخل العجينة اليابانية السحرية في صنع البيتزا اللذيذة وعمل الفطائر بأنواعها وكذلك تستخدم في عمل فطيرة خلية النحل والعديد من المعجنات التي يعشق تناولها الكثير بمختلف أعمارهم، ومن المتعارف عليه أن صنع العجينة اليابانية السحرية ليس من الأمر السهل لأنها تحتاج في تحضيرها الكثير من التكات حتى يمكنك الحصول على عجينه ناجحة ذات قوام هش وخفيف لذلك لا يتقن عملها الكثير من السيدات لخوفها من أن لا تحصل على القوام الهش والمذاق الشهي، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال هذا المقال القادم طريقة تحضير العجينة اليابانيه السحرية التي تصلح لعمل كافة المعجنات والمخبوزات بأنواعها بمنتهي السهولة لذلك يجب إتباع هذه الخطوات وهي كالآتي.
طريقة عمل العجينة اليابانية
المكونات:
- عدد أربع أكوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- مقدار ربع كوب من الزبدة الطرية.
- مقدار ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب حليب سائل.
- مقدار ربع كوب سكر.
- ملعقتين من الحليب البودر.
- بيضة واحدة.
- خلطة المحسن.
- مكونات خلطة المحسن:
- ثلاثة أرباع كوب من الدقيق.
- ثلاثة أرباع أكواب من الماء الدافئ.
خطوات تحضير العجينة السحرية:
- لعمل العجينة اليابانية السحرية نقوم بإذابة مقدار الدقيق بالماء في داخل إناء صغير مع مراعاة أن يكون من النوع الغير لاصق.
- ثم نقم بالتقليب مع بعضهم البعض ويكون ذلك على نار هادئة حتى لا يتكون كتل بالعجين مع أهمية الاستمرار بالتقليب حتى نحصل على متماسك ثم نقوم برفع العجينة من على النار وتترك جانباً حتى تبرد تماماً.
- ثم بعد ذلك لتحضير العجين نخلط جميع المكونات الجافة داخل وعاء عميق ومن ثم نضع عليها باقي المكونات الأخرى ما عدا الزبدة ثم تعجن جميع المكونات معاً حتى نحصل على عجينه ذات ملمس ناعم ومتجانس.
- وبعد ذلك نضع مقدار الزبدة مع أهمية الاستمرار في العجن لبعض الوقت وبعد الانتهاء من العجن تغطى العحينه وتترك جانباً حتى تتخمر لحوالي ساعة وبعد ذلك تشكل العجينة بالشكل المرغوب به ونضع بها الحشوات حسب الرغبة ثم نضعها داخل الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة بالهنا.
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