كريم لبان الدكر والفازلين الطبيعي لشد البشرة وتفتيحها بشكل ملحوظ

كريم لبان الدكر والفازلين الطبيعي الكولاجين الروعة في شد البشرة وتجميلها، ومن المعروف أن جميع الفتيات تحلم بأن تصبح جميلة وبيضاء أمام العيون وخاصة المقبلات على الزواج مهم والمتزوجات فتقوم بالبحث على كل ما هو رائع في التفتيح والنضارة، لذلك نقدم اليوم لكل فتاة وصفتنا الرائعة التي تتكون من مكونات طبيعية ومتوفرة باستمرار في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها عند البعض، والآن سوف نعرض عليكم طريقة إعداد كريم لبان الذكر والفازلين ومكونات عمله بطريقة مضبوطة.

مكونات عمل كريم لبان الدكر والفازلين

تعتبر مكونات عمل كريم لبان الدكر والفازلين من المكونات الطبيعية التي نستخدمها باستمرار في البيت وهذه المكونات كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

نصف حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه

طريقة تحضير هذا الكريم من الطرق الناجحة وذلك عند المواظبة على استخدامه وعدم الإهمال فيه وطريقته سهلة وبسيطة وهي كالآتي:-

نحضر كوب الماء المغلي ونضع به كمية لبان الدكر ونقلبه جيداً ثم نغطيه ونتركه لمدة ليلة كاملة منقوع. بعد أن يتم نقعه جيداً نضعه في الخلاط الكهربائي ونضيف عليه النشا وماء الورد ونضربه حتى يصبح خليط كريمي. ثم نسكب الخليط في علبة فارغة نظيفة ونضع عليه الفازلين وعصير الليمون وزيت جوز الهند ونخلط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات. نضع هذه العلبة في الثلاجة حتى تتماسك لحين الاستخدام. نوزع كمية من الكريم على البشرة مرة واحدة يومياً قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

ماسك لبان الدكر والعسل

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك لبان الدكر والعسل لنفخ الخدود والمكونات والطريقة كالتالي:-