خسي كيلو فاليوم مع نظام الصيام المتقطع

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عمر شويل - جدة الكثير منا يحلم بوزن مثالي وجسم رشيق ولاكن جرب العديد من انواع الدايت المختلفة ولاكن بدون نتيجة ولا إنقاص في الوزن لانه قد يكون الجسم في حالة تعد على كل الأنظمة التي نجربها ولا يوجد حرق للدهون لذا إليكم الدايت السحري الفعال والنتيجة مضمونة 100٪، والجسم سوف يحرق الدهون بطريقة سريعة لكي تصل للهدف المطلوب في أسرع وقت ممكن ألا وهو الصيام المتقطع سوف نتناول في هذا المقال كافة المعلومات حول دايت الصيام المتقطع بالتفصيل.

معلومات حول نظام الصيام المتقطع لإنقاص الوزن:

هو نظام تعتبر فيه فترات الصيام والأكل محددة. حيث يتقسم اليوم إلى فترتين فترة صيام عن تناول الطعام بكافة أنواعه فقط نشرب الماء واي مشروبات اخري دافئة بدون سكر (شاي، يانسون، قهوة سادة، نسكافية بلاك بدون حليب، قرفة، اي نوع أعشاب حسب الرغبة) وهو لا يحدد أنواع الأطعمة التي يجب أن تتناولها. فالمطلوب في الصيام المتقطع ليس الإلتزام بنوعية طعام معين ولاكن هو عدم تناول الطعام لمدة 12 إلى 16 ساعة كحد أقصى.

تأثير الصيام المتقطع في الجسم:

فترة الصيام يستخدم الجسم الجلوكوز في الدم أو في الكبد ليستمد منه طاقة لمواصلة العمل بشكل جيد. وإذا إستطاع الفرد إستمر الصيام لأكثر من 3 أيام فإن الجسم يبدأ بإستهلاك إحتياطيات الدهون وخاصة العضلات ليستمد الطاقة التي تساعد أجهزة الجسم بالقيام بوظائفها. ويكون ذالك هدف رائع لانه بجانب إننا نزيد من معدلات حرق الدهون داخل الجسم بجانب هذا بقوم بتنظيف الجسم وتجديد ومحاربة بعض الأمراض.

سوف نتناول الأن فترات الصيام اليومية في نظام الصيام المتقطع.

أولاً الصيام 8 ساعات يومياً:

تتمثل هذة الطريقة من خلال الإمتناع عن تناول الطعام لمدة تتراوح من 8 الي 16 ساعة في اليوم وتناول الطعام بالكميات التي ترغب بها في بضع الساعات المتبقية من اليوم.

ثانياً الصيام لمدة 12 ساعة في اليوم:

تتمثل هذه الطريقة من خلال الإمتناع عن تناول الطعام لمدة 12 ساعة خلال اليوم.

أثبتت الدراسات إن الصيام لساعات طويلة خلال اليوم تساعد في إستخدام الدهون من أجل الحصول على الطاقة مما يساعد في خسارة الوزن.

الصيام لمدة 16 ساعة يومياً:

الصيام 16 ساعة في اليوم يجعل الجسم يضطر للحرق من مخزون الدهون في الجسم ليستمد منها الطاقة لكي تقوم أجهزة الجسم بوظائفها على أكمل وجه ويعمل ذالك على خسارة الوزن بسرعة فائقة.

فوائد الصيام المتقطع للجسم:

أثبتت بعض الدراسات الحديثة ان نظام الصيام المتقطع له فعالية كبيرة في الوقاية من أمراض السكري، ومرض السمنة، إذا بجانب انه يتم تحقيق هدف خسارة الوزن والوصول للوزن المثالي في وقت قياسي بل ويتم الحماية من العديد من الأمراض.