ب2 كوب دقيق أعملي كيك الفانيليا اليومي بمقادير اقتصادية وطعم هش ولذيذ لوجبة الأفطار

تعتبر كيكة الفانيلا من أشهى الكيكات وافضلها وتحتوى كيكة الفانيلا على عناصر غذائية كثيرة يحتاجها الجسم، لذلك يبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة ناجحة لكيكة خفيفة وهشة لما لها من العديد من العناصر المفيدة للجسم وتستخدم كيكة الفانيلا كوجبة فطار بجانب الشاي وتقدم أيضاً كوجبه خفيفة على العشاء لذلك سوف نتعرف سوياً من خلال هذه السطور القادمة على طريقة صنع الكيكة بمكونات بسيطة وغير مكلفه وهى كالآتي.

طريقة تحضير كيكة الفانيلا

المكونات:

مقدار رشة من الملح.

مقدار كوبان من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات.

عدد أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب من اللبن ويكون بدرجة حرارة الغرفة ونضيف اليه ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

مقدار ثلاثة أرباع الكوب من السكر.

طريقة التحضير كيكة الفانيلا