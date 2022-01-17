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عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق أعملي كيك الفانيليا اليومي بمقادير اقتصادية وطعم هش ولذيذ لوجبة الأفطار - ثقفني
تعتبر كيكة الفانيلا من أشهى الكيكات وافضلها وتحتوى كيكة الفانيلا على عناصر غذائية كثيرة يحتاجها الجسم، لذلك يبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة ناجحة لكيكة خفيفة وهشة لما لها من العديد من العناصر المفيدة للجسم وتستخدم كيكة الفانيلا كوجبة فطار بجانب الشاي وتقدم أيضاً كوجبه خفيفة على العشاء لذلك سوف نتعرف سوياً من خلال هذه السطور القادمة على طريقة صنع الكيكة بمكونات بسيطة وغير مكلفه وهى كالآتي.
طريقة تحضير كيكة الفانيلا
المكونات:
- مقدار رشة من الملح.
- مقدار كوبان من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات.
- عدد أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- مقدار نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- مقدار ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- كوب من اللبن ويكون بدرجة حرارة الغرفة ونضيف اليه ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الفانيلا.
- مقدار ثلاثة أرباع الكوب من السكر.
طريقة التحضير كيكة الفانيلا
- نقوم بتحضير المكونات الجافة مثل ننخل الدقيق ومعه البيكنج باودر والملح وكذلك مقدار البيكنج صودا.
- ثم نضع البيض ومقدار السكر في الخلاط الكهربائي ويمكن استخدام المضرب الكهربائي ونقوم يخفق المكونات حتى يصبح الخليط هش ويفتح لونه، ثم نقوم بإضافة ملعقة الفانيلا وكذلك بشر الليمون.
- ثم ننزل بالزيت مع مراعاة الاستمرار بالخفق حتي يتجانس الخليط ثم نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج مع كمية اللبن مع الاستمرار بالخلط حتى الإنتهاء من كل الكمية، ويجب التأكد من عدم وجود بقايا دقيق في قاع الخلاط.
- ثم نحضر قالب الكيك ويدهن بكمية قليلة من الطحينة ونسكب فيه خليط الكيك ويخبز في فرن سبق تشغيله على درجة حرارة 160 درجة ويوضع الكيك على الرف الوسطاني لمدة 45 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ويجب قبل إخراجها من الفرن نختبر الكيك حتي نتأكد من نضجها ويفضل تركها بالفرن لمدة خمس دقائق بعد إطفاء الفرن.
- ثم نخرج قالب الكيك وتركه جانباً حتى يبرد قم نضع الميك داخل الثلاجة وتقسم الميك إلى قسمين وتزين بالكريمة من المنتصف ويمكن وضع الفواكه المقطعة ثم نقوم بتغليف الكيكة بالكريمة ويوزع على الوجه الشوكولاتة المذابة على بخار ماء.
- ثم نضع الكيك في أطباق التقديم وتقدم بجانب مشروب ساخن وبالهنا.
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