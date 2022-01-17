فكرة مبتكرة لتخزين الملوخية في الفريزر لمدة طويلة بدون ما يتغير لونها وطعمها

الملوخية الخضراء من اجمل الاكلات التي يحبها جميع الناس، ليس ذلك فقط فهي من أكثر الاكلات التي لها العديد من الفوائد وتحتوي على الكثير من الفيتامينات في الجسم، ولكن الملوخية الخضراء لها موسم محدد تظهر فيه بشكل كبير ثم تختفي لفترة، ولذلك يتساءل الكثير من النساء عن الطريقة الصحيحة حتى يتم القيام بحفظ الملوخية في الفريزر لأطول فترة ممكنة، وذلك حتى يتم استخدامها في اي وقت، وهذا ما سوف نعرضه لكم من خلال هذا المقال.

افضل الطرق الصحية لتخزين الملوخية الخضراء

هناك بعض الطرق التي يمكن أن تتبع حتى تستطيعي تخزين الكمية المناسبة من الملوخية وتحتفظ بقيمتها الغذائية وبلونها الطبيعي خلال هذه الفترة وهذه الطرق كالاتي:

الطريقة الأولى

قومي فصل اوراق الملوخية عن الساق تمامًا، ثم قومي بغسل الاوراق جيدًا.

قومي بتصفية الملوخية من المياه واتركيها حتى تجف في مكان مشمس.

قومي بفرم الاوراق بإستخظام مفرمة الملوخية، أو بالخلاط الكهربائي.

بعد ذلك حتى يتم الاحتفاظ باللون الملوخية الخضراء كما هو بدون اي تغير خلال فترة حفظها.

احضري كمية قليلة من الماء البارد، ثم أضيفي ملعقتين من عصير الليمون، ثم ملعقة سكر.

قلبي هذه المكونات جيدًا ثم أضيفي الملوخية المطحونة، وقلبي جيدًا حتى تختلط المكونات.

قومي بتقسيم كمية الملوخية إلى عدة اكياس، ثم اخراج الهواء منها تمامًا، قم غلقها جيدًا.

ادخلي اكياس الملوخية بشكل منسق داخل الفريزر، وتخرج حسب الطلب على النار مباشرتًا.

الطريقة الثانية