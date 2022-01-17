سر بشرة اليابانيين معجزة ملعقة الأرز السحرية لتبييض وتفتيح الوجه 10 درجات وإزالة البقع الداكنة

من الجدير بالذكر أن البحث عن وصفة طبيعية لتبييض الوجه من أهم أساسيات الإهتمام بالبشرة التي تبحث عنها كل فتاة وسيدة، و تختلف أسباب إسمرار الوجه منها التعرض لأشعة الشمس الضارة بإستمرار وعدم العناية بترطيب وتنظيف البشرة وغيرها، وقد تتعرض أيضاً البشرة للأتربة مما يعرضها لتراكم الأوساخ في مسامها، ومن هنا في هذا المقال سنعرض عليكي وصفة طبيعية تعمل على تبييض الوجه في أسرع وقت وبأقل التكاليف ولها نتيجة مبهرة.

وصفة طبيعية لتبييض الوجه

تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق لتفتيح البشرة حيث تتكون الوصفة من مكونات مفيدة للبشرة وتعمل علي تغذيتها، وهناك عدة طرق لتبييض الوجه.

خلطة السمسم لتبييض الوجه

يمكنك عمل وصفة السمسم لتفتيح البشرة للحصول على بشرة نقية، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور السمسم.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

الطريقة:

إغسلي وجهك جيداً بالماء الدافئ والصابون.

في المطحنة الكهربائية إطحني السمسم جيداً حتى يصبح كالبودرة.

في طبق التحضير ضعي السمسم المطحون مع اللبن البودرة، والكركم المطحون، وقلبي حتى يمتزج الخليط.

ضعي ماء الورد وعصير نصف الليمونة وملعقة الجلسرين تدريجياً.

قلبي جيداً حتى يتماسك الخليط، ويصبح قوامه متجانس أشبه بالقوام الكريمي.

وزعي على بشرتك من الخليط، ودلكي وجهك جيداً بحركات دائرية.

إتركي الخليط على وجهك مدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة حتى يجف تماماً.

إفركي وجهك وإغسليه بالماء.

خذي كمية مناسبة من زيت السمسم على يديكي، ودلكي وجهك بالكامل.

إتركي الزيت على وجهك ربع ساعة.

إغسلي وجهك مرة أخرى بصابونة الجلسرين.

كرري الخلطة مرتين أسبوعياً، وستلاحظين الفرق المبهر.

خلطة الأرز والحليب

يمكنك إضافة الحليب لتعزيز فائدة الأرز والإستفادة منها، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة من الارز المطحون.

ملعقة من اللبن الحليب.

طبق تحضير الوصفة.

الطريقة: