طريقة عمل مشروب القرفة الساخن باللبن للتدفئة من البرد و للوقاية من هشاشه العظام

نحضر لكم مشروب القرفة الساخن باللبن لليالي الشتاء ذات البرد الشديد القارص هو مشروب يتم دائما تناوله في فصل الشتاء لما له من فوائد عظيمة وطعم لذيذ من أهم فوائد اختلاط اللبن مع القرفة أنه يعمل على تقوية العظام والأسنان و السبب الرئيسي لهذه الفوائد هو اللبن الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يقوى عظام الجسم بالصحة لأنة يمنع هشاشه العظام أو لين العظام كما يعمل اللبن على خفض نسبة ضغط الدم المرتفع لأنه يحتوي على كمية كافية من الكالسيوم والبوتاسيوم ويعمل على مكافحة السمنة و أمراض القلب و أمراض سرطان القولون وسرطان الثدي. ومن الجانب الأخر اختلاط القرفة باللبن تعمل على معالجة نزلات البرد من الكحة والإنفلونزا والتهاب الحلق بتقوية جهاز المناعة كما تضيف للفم رائحة وطعم طيب من خلال الخطوات التالية سوف نشرح لكم كيفيه عمل مشروب من اللبن بالقرفة الساخن بأسهل الطرق.

طريقة عمل مشروب اللبن بالقرفة الساخن

نحتاج إلى مقادير بسيطة وسهلة الأعداد متوفرة في كل مطبخ بالمنزل غير مكلفة ولكن سوف تحصلين على كوب اللبن بالقرفة ذا فوائد عظيمة للجسم في ليالي الشتاء الباردة.

نحضر مقدرا 80 جرام من بودرة من القرفة.

لبن بودر مقدار 120 جرام.

ماء مثلج مقدار 150 مللي.

عسل ابيض أو سكر ابيض مقدار 50 جرام.

كمية من الماء المغلي بمقدار 1 لتر.

كمية من الفانيليا السائلة عدد 5 جرام.

طريقة تحضير مشروب اللبن بالقرفة الساخن

نضع وعاء مناسب على النار به ماء مغلي. نحضر السكر وضعيه في الماء المغلي ثم قومي بالتقليب لثواني قليلة وبعد ضعي القرفة وعودي لتقليب المكونات مع الماء الساخن. استمري في التقليب حتى تذوب القرفة مع السكر والماء لمده دقائق ثم يرفع الوعاء من على النار. جهزي اللبن البودر وضعيه في طبق اسكبي عليه الماء المثلج وقومي بالتقليب حتى يذوب ويختفي تماما في الماء المثلج. ضيفي اللبن المذاب بالماء المثلج على القرفة وقومي بالتقليب جيدا ثم ضعي الوعاء على النار مرة اخرى حتى الغليان مع الاستمرار في عملية التقليب المستمر. عندما تبدأ القرفة باللبن تغلى جيدا قومي بوضع الفانيليا السائلة عليهم مع الاستمرار في التقليب لدقائق بسيطة. قومي برفع وعاء القرفة باللبن من على النار وسكبيه في أكواب التقديم وقدميه بالهناء والشفاء.

قدمنا لكم وصفتنا اليوم مشروب اللبن بالقرفة الذيذ احرصي سيدتي على تناول هذا المشروب أنتي وأفراد أسرتك حتى تنعمونا بالدفء والصحة الجيدة و لتجنب هذا البرد الشديد القارس في فصل الشتاء.