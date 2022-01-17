أعراض تنذر بخطر الإصابة بجرثومة المعدة

جرثومة المعدة جرثومة حلزونية تستوطن الغشاء المخاطي للمعدة أو الإثني عشر ويمكنها التكيف مع حموضة المعدة وذلك لأنها تقوم بإفراز أنزيم معين يساعدها علي ذلك تصيب هذه الجرثومة أكثر من نصف سكان العالم تم اكتشافها بالصدفة بواسطة اثنين من العلماء الأستراليين عام 1982 م تصيب جميع الفئات العمرية ولكن تكثر الإصابة بها في البالغين تم تصنيفها من قبل منظمة الصحة العالمية علي أنها جرثومة مسرطنة وذلك لأنها أحد مسببات سرطان المعدة تنتقل بين أفراد العائلة الواحدة إذ يعتقد أنها تنتقل عن طريق استعمال أدوات المريض وذلك لأن بعض الأبحاث أثبتت تواجدها في اللعاب ونتحدث هنا عن بعض أعراض الإصابة وطرق الوقاية وأهم الأطعمة التي لها علاقة بالجرثومة .

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

ليس للإصابة بالجرثومة أعراض محددة أو معينة ولكن بعض منها هو

حرقان في المعدة أو ألم المعدة حيث تتسبب الجرثومة في تدمير الأنسجة في المعدة .

ألام أعلي البطن .

عسر في الهضم أو انتفاخ أو غازات .

غثيان .

حموضة في المعدة .

نقص الشهية يصاحبه فقد الوزن .

رائحة الفم الكريهة .

نقص شديد في الحديد وفيتامين B 12 في الجسم.

مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة

للإصابة بالجرثومة العديد من المضاعفات كلها توصف بالخطيرة ومنها

قرحة المعدة والإثني عشر .

الإصابة بسرطان المعدة وكذلك سرطان نوع معين من الغدد الليمفاوية .

طرق للحد من العدوي بجرثومة المعدة

غسل اليدين باستمرار قبل وبعد تناول الطعام .

عدم استعمال أدوات المريض .

عدم تقبيل الأم المصابة لأبنائها الصغار .

غسل الفواكه والخضروات جيدا .

تناول الأطعمة المجهزة داخل المنزل .

شرب المياه النظيفة .

أطعمة يجب الابتعاد عنها في حالة الإصابة بجرثومة المعدة

هناك بعض الأطعمة والعادات التي يجب تجنبها في حالة الإصابة والخضوع للعلاج

التوابل بجميع أنواعها وخاصة الشطة والقرفة.

المواد الحمضية الموجودة في البرتقال والليمون والمانجو .

القهوة والشوكولات .

المقليات في الزيت .

التدخين .

تجنب ملئ المعدة بالطعام .

أطعمة مفيدة للوقاية والشفاء من جرثومة المعدة

منتجات الألبان الطبيعية .

البروكلي وخاصة البراعم .

العسل الخام .

جذور العرقسوس ولكن لا ينصح به لأصحاب الضغط المرتفع وأمراض القلب .

زيت الزيتون .

الشاي الأخضر حيث يقلل من الالتهاب .

الكركم .

الزنجبيل فهو مضاد حيوي طبيعي .

القرنبيط والكرنب .

تحاليل خاصة بجرثومة المعدة

هناك بعض التحاليل التي تثبت الإصابة بالجرثومة أو عدم الإصابة ومنها