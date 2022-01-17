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عمر شويل - جدة عاوزة تعملي حلويات ومعكيش فلوس هاتي كوباية دقيق وبيضة وهتعملي احلي حلويات دوقتيها ف حياتك - ثقفني
نجد أن الحلويات المنزلية يكون طعمها لذيذ جدا ويحبها الكبار والصغار لا يتم عملها بالخميرة ولها قيمة غذائية كبيرة إلى جانب أنها مقرمشة وطريقة تحضيرها سهلة للغاية وتتوفر مكوناتها في كل منزل وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
مكونات عمل الحلويات المنزلية
نجد أن مكونات عمل هذه الحلويات متوفرة في جميع المنازل دون الحاجة إلى شراء مكونات من الخارج لذلك سوف نتعرف على هذه المكونات من خلال النقاط التالية:-
- ربع كيلو من الدقيق.
- بيكنج بودر.
- رشة قرفة.
- رشة ملح.
- ملعقة خل.
- ١٥٠ جرام من الماء.
- ٥٠جرام من الزبدة.
- زيت للقلي.
- الشربات (كوب سكر، كوب ماء ، عصر ليمون، فانيليا)
طريقة تحضير الحلويات المنزلية
وبعد أن تعرفنا على مكونات عمل الحلويات في المنزل سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية:-
- نحضر وعاء كبير .
- نضع به الدقيق مع الملح مع القرفة، بيكنج .
- نقوم بخلط المكونات جيدا.
- نقوم بوضع الزبدة والخل ونقلب المكونات حتى يتشرب الدقيق الزبدة.
- نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونقوم بالعجن.
- بعد تمام العجن نقوم بتكوير العجينة .
- نقوم بوضع العجين في كيس بلاستيك ونتركها تختمر لمدة ربع ساعة.
- نفرد العجينة بواسطة شوبك على سطح مرشرش بالدقيق.
- يتم تقطيع العجين بواسطة شيء دائري أو شيء يحمل رسمة وردة يجب أن تكون القطع صغيرة.
- نحضر المقلاة ونضعها على النار.
- نضع بها الزيت.
- ونقوم بوضع العجين بها حتى يصبح لونه ذهبيا نقوم بأخراجها من الطاسة ووضعه في الشربات.
- يجب أن يكون الشربات ثقيل وبارد.
- طريقة عمل الشربات نحضر وعاء نضع به الماء والسكر ونقوم بتقليبهم على النار ثم نضع عصرة الليمون والفانيليا ونتركه حتى يبرد تماما ثم نضع الحلوى به.
- تقدم الحلوى بعد ذلك في أطباق وبالهناء والشفاء.
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