عاوزة تعملي حلويات ومعكيش فلوس هاتي كوباية دقيق وبيضة وهتعملي احلي حلويات دوقتيها ف حياتك

نجد أن الحلويات المنزلية يكون طعمها لذيذ جدا ويحبها الكبار والصغار لا يتم عملها بالخميرة ولها قيمة غذائية كبيرة إلى جانب أنها مقرمشة وطريقة تحضيرها سهلة للغاية وتتوفر مكوناتها في كل منزل وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الحلويات المنزلية

نجد أن مكونات عمل هذه الحلويات متوفرة في جميع المنازل دون الحاجة إلى شراء مكونات من الخارج لذلك سوف نتعرف على هذه المكونات من خلال النقاط التالية:-

ربع كيلو من الدقيق.

بيكنج بودر.

رشة قرفة.

رشة ملح.

ملعقة خل.

١٥٠ جرام من الماء.

٥٠جرام من الزبدة.

زيت للقلي.

الشربات (كوب سكر، كوب ماء ، عصر ليمون، فانيليا)

طريقة تحضير الحلويات المنزلية

وبعد أن تعرفنا على مكونات عمل الحلويات في المنزل سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية:-