نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للاصفرار والتكلس.. وصفة طبيعية لتبييض الأسنان للعروس من أول استخدام بهذه الفاكهة العجيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتبييض الأسنان للعروس، تعد وصفة تبييض الاسنان للعروس من الوصفات التى تلجأ اليها كثير من العرايس قبل الفرح للحصول على الشكل الأبيض للأسنان، مما يجذب الثقة بالنفس للعروس، حيث اصفرار الاسنان يفقد الثقة بالنفس، بالاضافة الى المنع من التسوس والبكتريا الموجودة في الأسنان.

وصفة طبيعية لتبييض الأسنان للعروس

يوجد العديد من الوصفات التى تعمل على تبييض الأسنان للعروس للحصول على الابتسامة بكل ثقة وهي وصفة معجون الفراولة،

حيث تضم الفراولة حمض الفوليك الذى يعمل على القضاء على اصفرار لون الأسنان.

المكونات

فراولة طازجة بمقدار واحدة.

كربونات الصوديوم بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

نقوم بفرم الفراولة ونخلطها بيكربونات الصوديوم.

نقوم بإحضار فرشة اسنان ونستخدمها بوضع المزيج على الأسنان وبقاءه 5 دقائق.

ثم نقوم بغسل الأسنان وتنظيفها بالفرشاة.

طريقة تبييض الأسنان

يعمل الزيت على تنظيف الأسنان واعطائها اللون الابيض، بالاضافة الى تنظيف الفم جيداً من السموم، ويستخدم كعلاج، تعمل

على علاج البكتيريا الموجودة بالفم، تعمل البكتيريا على ظهور طبقة على الأسنان وهي تعمل على سرعة اصفرار الأسنان، ومن أهم هذه الزيوت زيت جوز الهند.

نقوم بوضع زيت جوز الهند بمقدار معلقة واحدة في الفم.

ثم قومى بتحريك الزيت بواسطة الفم، يعد زيت جوز الهند حلو المذاق.

وصفة لتبيض الاسنان من اول مرة

يعمل خل التفاح على التطهير والتنظيف، يعد منتج طبيعى، يم خل التفاح حمض الاستيك كثرة استخدامه للأسنان مما يسبب اضرار للأسنان لذا يجب عدم الاستخدام يومياً.

كما يمكن أيضاً استخدام وصفة الكركم، حيث نقوم بخلط كركم بمقدار ملعقتين من صودا الخبز وزيت جوز الهند، مع التقليب جيداً للحصول على قوام متماسك، ثم نقوم باحضار فرشة للاسنان ونوزع الخليط على الأسنان باستخدام الفرشاة، ثم يبقى حتى 2 دقيقة من الزمن، ثم نقوم بغسل الأسنان سوف نلاحظ نتيجة تبييض الاسنان.

اخيراً نكون وضحنا وصفة طبيعية لتبييض الأسنان للعروس، وبعض الوصفات الطبيعية التى يمكن استخدامها وهى وصفات طبيعية وغير مكلفة على الاطلاق، حيث الاهتمام بالأسنان يمنع التسوس والبكتريا الموجودة في الأسنان بالاضافة إلى كسب الثقة بالنفس والابتسامة الصافية.