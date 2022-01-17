طريقة تحضير بوريك الأفران بتكات ولمسات مختلفة سوف نتعرف عليها الآن

طريقة تحضير بوريك الأفران الهش بدون تعب، يستمع الجميع بتناوله لأنه ذو رائحة جذابة وطعم مختلف جداً، وهو من أسهل المخبوزات التي يمكن القيام بها في وقت سريع وخطوات سهلة وبسيطة، تختلف طريقة الحشو على حسب النوع المتواجد أو المحبوب حيث يمكن حشوه بالجبنة البيضاء أو الجبنة القديمة والزيتون وكثير من الحشوات الأخرى كما أن تختلف طريقة تشكيله، واليوم سوف نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل بوريك الأفران وطريقة تحضيره من خلال هذه المقالة المختصرة عبر موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل بوريك الأفران

تعد مكونات عمل بوريك الأفران من المكونات التي يجب توافرها في المنزل باستمرار حتى نقوم بعمل المخبوزات في أي وقت وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب إلا ربع من الماء ( على حسب العجينة ).

ملعقة كبيرة من الصلصة أو الكاتشب.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

الحشو ( على حسب الرغبة )

جبنة بيضاء أو جبنة قديمة.

قليل من الزيتون.

للوجه

٢ ملعقة كبيرة من الحليب.

حبة من البيض.

رشة من القهوة.

سمسم أو حبة البركة.

طريقة الإعداد والتجهيز

تختلف طرق تشكيل البوريك وحشوه على حسب رغبة كل فرد ومعرفته والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة الممتازة وهي كالآتي:-