اسرع طريقة تحضير بسكويت السابليه الناعم والهش اللذيذ فى دقائق بالمنزل

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اسرع طريقة تحضير بسكويت السابليه النعام والهش اللذيذ فى دقائق بالمنزل وبمكونات فى متناول ربة البيت بشرح مبسط وخطوة بخطوة للحصول على اشهي حلوي سابليه على طريقة اشهر محلات الحلويات وتعد حلوي السابليه من المعجنات التي يكثر صنعها فى مناسبات عديدة اكثرها فى عيد الفطر المبارك وتقدم للضيوف مع الكحك والبسكويت والغريبة ويمكن تحضير السابلية بخطوات بسيطة فى المنزل وطريقة عمل السابلية ومكونات السبليه لا تحتاج سوى لمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة فى البيت ويمكن حشو السابليه بالمربي وتزيينها بالخارج بالفورماسيه وكذلك يتم عمل السابليه السادة وسابليه بالشيكولاته عن طريق استخدام الكاكاو الخام وسنشرح لكم طريقة تحضير السابليه.
مكونات تحضير السابليه
طريقة عمل وتحضير السابليه
- فى البداية يتم وضع البيض بالإضافة إلى بشر الليمون وملعقة الفانيليا فى العجان الكهربائي ” مضرب العجين” ويتم القيام بعملية الخفق.
- ثم يتم إضافة الزبد ومعها السكر للمكون ويتم استكمال عملية الخفق حتى يذوب السكر فى الخليط ويتم إضافة الدقيق والبكنج بودر والاستمرار فى عملية خلط المكون والعجن حتي تصبح ناعمة ومتجانسة.
- وبعد ذلك يتم ترك العجين لمدة ثلاثون دقيقة حتي ترتاح العجينة وبعد انقضاء المدة يتم فرد العجينة على رخامة المطبخ بعد فرش الدقيق عليها ويتم فردها على شكل دوائر بقالب السابليه الجاهز أو حتي بكوب دائري فى المنزل.
- والخطوة التالية يتم نقل الدوائر الفارغة فى صينية والدوائر المكتملة فى صينية اخري ويتم وضعها فى الفرن فى درجة حرارة متوسطة.
- ثم يتم تسويتها فى الفرن وأخراجها بعد أن تصبح لونها ذهبي.
- وبعد ذلك يتم ترك الدوائر المفرغة حتي تبرد وبعدها يتم رشها بالسكر البودرة وبالنسبة للدوائر المكتملة يتم وضع المربي عليها وتزينها حتي تصبح جاهزة للتقديم مع الشاي والانتهاء من تحضير بسكويت السابليه.
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