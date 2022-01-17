اسرع طريقة تحضير بسكويت السابليه الناعم والهش اللذيذ فى دقائق بالمنزل

اسرع طريقة تحضير بسكويت السابليه النعام والهش اللذيذ فى دقائق بالمنزل وبمكونات فى متناول ربة البيت بشرح مبسط وخطوة بخطوة للحصول على اشهي حلوي سابليه على طريقة اشهر محلات الحلويات وتعد حلوي السابليه من المعجنات التي يكثر صنعها فى مناسبات عديدة اكثرها فى عيد الفطر المبارك وتقدم للضيوف مع الكحك والبسكويت والغريبة ويمكن تحضير السابلية بخطوات بسيطة فى المنزل وطريقة عمل السابلية ومكونات السبليه لا تحتاج سوى لمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة فى البيت ويمكن حشو السابليه بالمربي وتزيينها بالخارج بالفورماسيه وكذلك يتم عمل السابليه السادة وسابليه بالشيكولاته عن طريق استخدام الكاكاو الخام وسنشرح لكم طريقة تحضير السابليه.

مكونات تحضير السابليه

طريقة عمل وتحضير السابليه