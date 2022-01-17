بدون سويت.. معلقة من الملح وأخري من الفازلين على الجسم ولن تستغنى عنها من اليوم

بدون سويت.. معلقة من الملح وأخري من الفازلين على الجسم لخليط الملح والفازلين الطبي فوائد متعددة لا حصر لها سنقوم بتوضيحها لكم كما أن هذه الخليط يستخدم في إزالة الشعر الزائد من الجسم سواء شعر الوجه أو شعر الجسم في المناطق الحساسة وغيرها، وتعد مشكلة الشعر الزائد أبرز المشاكل التي تواجه كل فتاة ولكن بدرجات متفاوتة، ولكن يجب التخلص منها حتى تنعمي بجسم ناعم ووجه لطيف لا يسبب لك الحرج أمام صديقاتك أو زوجك أو أيًا كان، وتابعي معنا هذا المقال لتكوني على علم بكل فوائد الخليط المعجزة.

طريقة عمل خلطة الملح والفازلين للبشرة والجسم لإزالة الشعر

مكونات الطريقة:-

ثلاث ملاعق صغيرة من كريم الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من الحليب الدافئ.

أربع ملاعق صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

خطوات التحضير والاستخدام:-

قومي بوضع الملح على الفازلين ومعهم الحليب الدافئ في وعاء بلاستيكي عميق قليلًا.

باستخدام الملعقة سواء المعدنية أو الخشبية أو حتى البلاستيكية قومي بتقليب المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض جيدًا.

اغسلي وجهك أو المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها وجففيها جيدًا ثم ابدئي في فرد الخليط عليها بطبقة سميكة منه واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بإزالة الخليط والشعر في اتجاه عكس اتجاه نمو الشعر حتى تزيليه من أطرافه ثم اغسلي المنطقة جيدًا وجففيها بعد ذلك ثم رطبيها بأي كريم مرطب متوفر عندك.

كرري الوصفة مرة أسبوعيًا حتى تحصلي على أجمل نعومة وجسم خالي من أي شعيرات زائدة.

فوائد خليط الملح والفازلين