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عمر شويل - جدة بدون سويت.. معلقة من الملح وأخري من الفازلين على الجسم ولن تستغنى عنها من اليوم - ثقفني
بدون سويت.. معلقة من الملح وأخري من الفازلين على الجسم لخليط الملح والفازلين الطبي فوائد متعددة لا حصر لها سنقوم بتوضيحها لكم كما أن هذه الخليط يستخدم في إزالة الشعر الزائد من الجسم سواء شعر الوجه أو شعر الجسم في المناطق الحساسة وغيرها، وتعد مشكلة الشعر الزائد أبرز المشاكل التي تواجه كل فتاة ولكن بدرجات متفاوتة، ولكن يجب التخلص منها حتى تنعمي بجسم ناعم ووجه لطيف لا يسبب لك الحرج أمام صديقاتك أو زوجك أو أيًا كان، وتابعي معنا هذا المقال لتكوني على علم بكل فوائد الخليط المعجزة.
طريقة عمل خلطة الملح والفازلين للبشرة والجسم لإزالة الشعر
مكونات الطريقة:-
- ثلاث ملاعق صغيرة من كريم الفازلين الطبي.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب الدافئ.
- أربع ملاعق صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
خطوات التحضير والاستخدام:-
- قومي بوضع الملح على الفازلين ومعهم الحليب الدافئ في وعاء بلاستيكي عميق قليلًا.
- باستخدام الملعقة سواء المعدنية أو الخشبية أو حتى البلاستيكية قومي بتقليب المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض جيدًا.
- اغسلي وجهك أو المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها وجففيها جيدًا ثم ابدئي في فرد الخليط عليها بطبقة سميكة منه واتركيها لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك قومي بإزالة الخليط والشعر في اتجاه عكس اتجاه نمو الشعر حتى تزيليه من أطرافه ثم اغسلي المنطقة جيدًا وجففيها بعد ذلك ثم رطبيها بأي كريم مرطب متوفر عندك.
- كرري الوصفة مرة أسبوعيًا حتى تحصلي على أجمل نعومة وجسم خالي من أي شعيرات زائدة.
فوائد خليط الملح والفازلين
- يعمل الخليط في القضاء على الجلد الميت والتخلص من جلد البشرة الزائد ويقوم بإزالته بشكل دائم.
- يساعد في ترطيب البشرة بشكل كامل من أول الطبقة الخارجية حتى إلى الجذور الداخلية لخلاياها.
- كما أنه يعمل على تقشير الشفاه ويقلل من حدوث الجفاف لها وخاصة في فصل الشتاء.
- يمكنك وضعه على القدمين لتقشيرهما والتخلص من تشقق الكعبين ويعمل على تنعيمهما.
- وأيضًا يقشر الشعر الزائد تحت الجلد ويزيله من الجذور.
- يحفر الخليط عمل الدورة الدموية في الوجه والشفتين فيورد من لونهما ويزيدهما نضارة.
- وضعه أسفل العينين يقلل من انتفاخهما ويزيل الهالات السوداء تحتها.
- وكذلك يقشر الركبة والكوع ويزيل الاسمرار الموجود عليهما.
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