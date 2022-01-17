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عمر شويل - جدة ما هو الفرق بين البوتكس والفيلر؟، سؤال دائما ما يدور في أذهان الكثير من الناس، لكن يمكن معرفة الفرق بين كل منهما بالنظر إلى الطريقة عمل كل منهما، حيث أن للبوتكس وظيفة محددة وللفيلر وظيفة أخرى محددة أيضا، لكن على كل فالهدف من استخدام كل منهما هو التجميل، وأيضا كل منهما حديث جدا في الظهور والاكتشاف، كما أن كل منهما له تأثير كبير ويحدث فارقا عجيبا ومذهلاً لسرعة مفعول كل منهما، وفي السطور القادمة سوف نقوم بإطلاعكم بالتفصيل على الفارق بين البوتكس والفيلر.

أولاً: ما هو الفرق بين البوتكس والفيلر؟

ولكي نستطيع معرفة الفارق بين كل من البوتكس والفيلر فسوف نقوم بإفراد مساحة خاصة لكل منهم على حده. وذلك لأن الشرح يطول، ولكي لا تشعر بالملل عزيزي القارئ، وتترك الموضوع دون أن تكمله، اخترنا أن نتناول الموضوع كما يلي:

1- الفيلر (filler)

لقد أصبحت كلمة “فيلر” متداولة بشكل كثير في الفترة القليلة الماضية، وخاصة بين النساء والسيدات عندما يكون الحديث عن الجمال، وعمليات التجميل، وخاصة أيضا عند الحديث عن بعض الممثلات التي يظهرن بمظهر بارع الجمال وقوي الطلة. ونجد الكثير منهن يتحدث عن حقنة الفيلر لإزالة التجاعيد التي تنتشر على الوجه بسبب التقدم في العمر.

يعتقد الكثير أن الفيلر هو اسم مادة تقوم بإزالة التجاعيد، لكن الحقيقة غير ذلك، وذلك لأن الفيلر هو اسم عملية الملئ أو التعبئة، وهو اسم للتقنية وليس اسم للمادة.

ما هو فيلر الوجه؟

وفيلر الوجه هو عبارة عن عملية حقن غير جراحية، ولا يوجد فيها تخدير، ومدتها لا تتجاوز نصف ساعة. حتى يتم ملئ الفراغات تحت الجلد، والتي تسبب التجاعيد بسبب التقدم في العمر. لكن هناك مواد متعددة تستخدم في عملية الحقن تلك، ومنها ما هو طبيعي مثل (الكولاجين، الخلايا الدهنية)، ومنها ما هو صناعي مثل (الهيالورنيك، البولمير).

وتستخدم إبر الفيلر في عدة أماكن بالوجه مثل الخطوط تحت العين والأنف، والشفتين والخدود باعتبارهما أكثر الأماكن التي تظهر فيها التجاعيد، ليست الناتجة فقط عن التقدم في العمر. وإنما الناتجة عن التلوث البيئي وشرب الكحوليات والتوتر والضغط النفسي. وجميعها أمراض تصيب الإنسان في العصر الحديث.

2- ما هو البوتكس؟

ويسمى أيضا بوتوكس. أو ذيفان السجقية، أو ذيفان الوشيقية، وغيرها من المسميات العلمية والغير عربية، كما يكتب أيضا (بوتاكس)، وهو عبارة عن مادة بروتينية تشبه في تركيبها مادة الأستيل كولين التي تنقل الإشارات العصبية من الأعصاب إلى العضلات. وعندما يتم حقن العضلات بها فإنها ترتبط بمستقبلات الأستيل كولين فتمنعه من تحريض تقلص العضلة. مما يعني حدوث الاسترخاء للعضلات في الوجه على وجه الخصوص، لكنه هنا بمثابة علاج بمفعول مؤقت. حيث يستمر مفعوله من 3 شهور إلى 12 شهر.

جدير بالذكر أنه في الأصل سم تفرزه بكتيريا اسمها “Clostridium botulinum“. وحين يتم تناوله في الطعام فإنه يسبب التسمم الوشيقي، لكن استطاع الأطباء بفضل وسائل البحث العلم الحديث تحويله إلى مادة تجميلية وعلاج.

مخاوف مشروعة

كما يجب التنبه هنا إلى أن مدة استمرار مفعول البوتكس مرتهنة بالكمية التي تم حقنها وحجم العضلة المحقونة. لكن بعض النساء ربما تقول: (أخاف أن يترهل وجهي أكثر بعد انتهاء أثار البوتكس)، والجواب أن ذلك مجرد درب من الوهم. لأن البوتكس يساعد على ارتخاء العضلة لوقت طويل وبالتالي فالبوتكس علاج ووقاية في وقت واحد.

الأماكن التي يتم حقن البوتكس بها

يحقن البوتكس في الجبهة، والمنطقة التي بين الحاجبين، وفي الفم، ومحيط العين. كما يتم حقن البوتكس للتخلص من التشنجات المعروفة باسم “تشنجات العنق التوتري”. وفي بعض الحالات العصبية مثل الشلل الدماغي، وإزالة خط العبوس أيضا.

إذن ما هو الفرق بين البوتكس والفيلر؟

ويتضح الفرق إذن بين البوتكس والفيلر من حيث الاستخدام فيما يلي:

أولاً: البوتكس

يستخدم لمعالجة التجاعيد المتحركة والقضاء عليها.

له وظيفة تجميلية إلى جانب الوظيفة العلاجية والوقائية.

يقوم بحل مشكلة تكون خطوط تعبيريه على الوجه بسبب الإرهاق والضغط، فيتم حقنه أسفل العضلة ليسبب إرتخائها وبالتالي التخلص من تلك الخطوط. البوتكس هو خير بديل قدمه لنا الطب التجميلي عن الإجراءات الجراحية المعقدة التي تتطلب مزيدا من الوقت والجهد فضلا عن التكاليف المادية.

عن طريق استخدامه يكون من الممكن أيضا الحصول على بشرة شبابية لا يشوبها مشاكل أو تجاعيد أو خطوط التقدم بالعمر.

لا يشوبها مشاكل أو تجاعيد أو خطوط التقدم بالعمر. يتم من خلال الخضوع لجلسات بسيطة غير مؤلمة ستحققين حلمك عزيزتي المرأة المهتمة بالجمال والجاذبية.

يتطلب طبيب على قدر عالي من المسؤولية والمهارة الطبية لمعرفة الأماكن التي سيتم بها الحقن. ويتم إجراء العملية وفقا لمجموعة من الخطوات المدروسة والمحسوبة بدقة.

ثانياً: الفيلر

يستخدم الفيلر للتخلص من التجاعيد الثابتة على البشرة.

يعالج الفيلر تلف عضلات الفك والهالات السوداء في محيط العين ويقوم بتجميل الشفاه من خلال حقنه في الطبقات السفلية للجلد.

إلى هنا نكون قد وضحنا وبينا الفرق بين الفيلر والبوتكس. ونتمني أن نكون قدمنا من خلال موقعكم “ثقفني” معلومات مفيدة حول ما يطوق إليه شغفكم في المعرفة والعلم.