نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتريها من برة تاني.. الجبنة الموتزريلا المطاطية بتاعت محلات البيتزا المشهورة ب 3 مكونات فقط ناجحة 100% في المقال التالي
الجبن المزريلا من انواع الأجبان المطبخ التي يتم إضافتها إلى العديد من الوصفات والأكلات اللذيذة مثل البيتزا والمكرونة والشطائر، وذلك لأنها تكون مطاطية وتعطي الأكل رائحة جميلة مظهرا جميلا عندما تكون الجبناء مطاطية وربما اعتدنا دائما أن نقوم بالحصول على الجبن من خلال شرائها من الأسواق أو من الأماكن المخصصة في أعداد الجبن ولكن جميع هذه الأجبان يمكن صناعتها في المنزل بطريقة سهلة ودون أن تستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت تكون طازجة وخالية من أي مواد حافظة في الأجبان يتم صنعها من الحليب الطبيعي وهي بالفعل تكون طبيعية ولكن حتى يتم تخزينها لفترة طويلة فإنها تكون تحتوي على بعض المواد الحافظة والمواد الكيميائية لذلك في الأفضل استخدام هذه المكونات وإعداد الجبناء داخل المنزل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن المزريلا المكونات التي نحتاجها لإعداد هذا الجبن.
مكونات إعداد الجبن المزريلا المطاطي
بما أننا نتحدث عن احد الأجبان في بالتأكيد يتم صنع هذا الجبن باستخدام الحليب الطبيعي الطازج والحليب الطبيعي الطازج المقصود به هنا هو الحليب الذي نحصل عليه من خلال الحيوانات مباشرة دون أن يكون معلب ولكن نحتاج إلى بعض الإضافات الأخرى من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعض المقادير التي نحتاجها الأعداد الجبن المزريلا في المنزل وهي:
- كيلو كامل من الحليب كامل الدسم الطازج الطبيعي السائل.
- 1\2 كوب من الخل.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة خشبية.
- قدر كبير.
طريقة إعداد الجبن الموزاريلا في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد الجبن المزريلا في المنزل:
- نحضر قدر كبير نضع هذا القدر على النار ثم نضع في كيلو كامل من الحليب الطازج بعد ذلك نبدأ في تحريك الحليب بالملعقة الخشبية ويفضل أن تكون الملعقة كبيرة حتى نستطيع الوصول إلى الجبناء بعد ذلك.
- نظيف الخل بشكل تدريجي وبعد ذلك نضيف عصير الليمون ونبدأ في تحريك الخريب باستمرار حتى تبدأ تتكون لنا بعض التكتلات الجبن.
- نستمر في التحريك لفترة أطول حتى تكون هذه التكتلات كبيرة ويمكن الحصول عليها بشكل متماسك ويكون شكل هذه التكتلات مطاطية بعد ذلك نقوم بتصفيات الجبن من الحليب ونفصل الحليب السائل عن قطع الجبن.
- نضع قطع الجبن مع بعضها البعض ثم نتركها في الثلاجة لمدة من الوقت حتى تصبح متماسكة.
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