إعملي دستة جاتوة بكوب دقيق وفخطوة واحدة

الجاتوة بالشوكولاتة يعد من شعائر ومظاهر المناسبات السعيدة والأعياد والإحتفالات العائلية، ويتم شراءه بأسعار باهظة الثمن بجانب إنه لا يكون مضمون من حيث جودتة وضمان نظافتة فيجب تعلم طريقة لعمله في البيت لضمان جودتة ونظافة مكوناته لكي يتناوله أفراد الأسرة بكل طمئنينة، واليوم ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل جاتوه الشوكولاتة في المنزل بكل تكاتة وأسرار نجاحه.

مقادير عمل الجاتوه بالشوكولاتة:

كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

8 بيضات.

4 ملعقة كبيرة زيت.

فانيليا.

بيكينج بودر.

ملح.

مكونات كريمة الشوكولاتة:

3 كوب سكر بودرة.

كوب ونصف كاكاو خام.

كوب زبدة.

كوب إلا ربع ماء مغلي.

كوب شيكولاتة خام مذابة.

مكونات السيرب لتسقية الكيك:

كوب ماء.

كوب سكر.

طريقة تحضير الجاتوة: