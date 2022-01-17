طريقة عمل رموش الست الأصلية في المنزل بأسهل وأبسط طريقة

تعتبررموش الست أو عيون الشهد حلوى من الحلويات الشرقية العربية المشهورة المحببه لكل العائلة، ويرجع سبب تسميتها بهذا الإسم هو شكلها البيضاوي الأشبه بالعين، ورويت العديد من القصص ايضَا عن سبب تمسيتها، ولكن الكثير يفضل شراءها جاهزة بدلَا من المغامرة في صنعها، لما يعتقدونه من صعوبة صنعها بالمنزل وصعوبة الحصول على نفس المذاق الشقي لها كالمحلات، ولكن اليوم سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل رموش الست بأسهل طريقة وأبسط مكونات مثل المحلات الشهيرة تمامَا.

مكونات طريقة عمل الشربات

3 كوب من السكر

3 كوب من الماء

عصير نصف ليمونه

طريقة عمل الشربات

نحضر وعاء متوسط الحجم ويضاف السكر والماء وعصير الليمون. يقلب الخليط من المنتصف بعيدَا عن الجوانب بشكل مستمر على النيران. نقوم بوقف التقليب تمامَا عند الغليان مع خفض الحرارة إلى المنتصف وتركه يغلي لمدة 15 دقيقة. يترك الشربات حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة.

مكونات طريقة عمل رموش الست

125 جرام زبدة غير مملحة أي نصف كوب زبدة أو سمنة وملعقه كبيرة بحرارة الغرفة

نصف كوب سكر باودر

32 جرام من السميد الناعم أي ملعقة كبيرة (دقيق خاص باالبسبوسة)

كيس من الباكينج باودر

كيس فانيلا 8 جرام

بيضة كاملة وبياض بيضة

3 ملعقة كبيرة جوز هند ناعم

2 ونصف كوب دقيق متعدد الإستخدامات منخول

طريقة عمل رموش الست المرملة

نحضر إناء ويتم إضافة الزبدة أو السمنة بدرجة حرارة الغرفة ومن ثم إضافة السكر الباودر. يضاف البيضة وبياض البيضة الثانية والسميد وجوز الهند والباكينج باودر والفانيلا. تخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس. يضاف الدقيق المنخول ويتم العجن حتى تمام الحصول على عجينة متماسكة شبيهه بعجينة البسكويت. إحضار صينية ويتم تشكيل العجين كشكل رموش الست المتعارف عليه عن طريق تكوير كل قطعة عجين ولفها بشكل طولي والضغط بالأصبع في المنتصف. مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى في الصنينة. يدهن الوجه بخليط من صفار البيض والفانيلا بفرشاه. تخبز الرموش في فرن ساخن مسبقَا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبى من أسفل. نقوم بإشعال الشوايه حتى تأخذ نفس اللون من أعلى أيضَا لمدة لا تتعدى الخمس دقائق. تسقى الرموش بالشربات البارد مباشرَة بعد خروجها من الفرن ثم يتم تقليب الرموش ع جميع الجوانب وتترك فى الشربات لمدة نصف ساعة. توضع فى طبق مسطح كبير حتى تصبح جاهزه للتقديم.

نصائح لنجاح رموش الست

الدقة فى المقادير قبل البدأ سواء بالأكواب المعيارية أو الميزان أو المج الزجاجي.

الزبدة وكل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة.

شربات الرموش خفيف بارد وليس ساخن إطلاقَا.

تركها ساعتين قبل التقديم للحصول على طعم ومذاق أشهى.

وبذلك سوف تحصلين على أحلى وأشهى رموش ست بمقادير وطريقة سهله وبسيطة بمنزلك.