طريقة عمل الجبنة الرومي بكيلو حليب فقط بطعم يجنن احلي من الجاهز

الجبنة الرومي تعد واحدة من بين أهم أصناف الأجبان التي من الممكن أن يتم عملها من خلال الاستخدام لمكونات بسيطة وتلك المكونات تعمل على توفير أكبر كمية من الجبنة الرمي التي تعد أفضل حشوات من نوع الأجبان تصلح لسندويتشات الرحلات والمدارس ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل عل أهم المعلومات عن الطريقة التي تمكن كل ربات البيوت من عمل أفضل نوعيات الجبن الرومي البيتي المتميزة والتي تكون بنكهة وطعم مثل التي نقوم بشرائها من المحلات ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المكونات الأساسية للوصفة مع بيان الطريقة لتحضيرها في البيت وبخطوات سهلة.

مكونات إعداد الجبنة الرومي

من السهل على ربات البوت أن تمن بتوفير أهم مكونات لعمل الجبن الرومي البيتي بالطعم والنكهة المميزة والقوام المعروف لهذا النوع من الجبن يكون في حاجة إلى بعض المكونات والتي من أهمها ما يلي في الفقرة التالية المكونات الأساسية المستخدمة في عمل الجبن الرومي المميز ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كيلو من الحليب نوعه جاموسي كامل الدسم.

ثمرة واحدة من البطاطس المهروسة.

ملعقتان من الدقيق.

كوب صغير من الزبادي.

فلفل أسود ويكون كامل الحبة غير مجروش.

ملح.

ملح. قدر مناسب.

قطعة من الشاش لتصفية الجبن.

طريقة إعداد الجبنة الرومي في البيت

الخطوات بسيطة جدا من الممكن أن نقوم باتباعها للحصول على أفضل وصفة للجبن الرومي الصحي المصنوع في المنزل: