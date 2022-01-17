مكون سحري..لتنظيف البط والوز من الزفارة والريش الصغير بسهوله بسرعه البرق بدون تعب نهائيا

مكون سحري..لتنظيف البط والوز من الزفارة والريش الصغير يعتبر ريش البط أو ما يسمى بالزغبر من الأشياء التي لابد تخليص البطة منها قبل البدء في تحضيرها وطهيها، ونقدم لكم الآن طريقة تنظيف البط من الزغبر بخطوات بسيطة جدًا ومكونات وأدوات متوفرة في مطبخك، وتعد هذه العملية واحدة من المهام المعقدة والتي لا تحبها الأم وربة المنزل حيث أن الريش ملتصق بالبطة والطيور ويصعب إزالته بسهولة ولكن في طريقتنا اليوم يمكنك إزالته بسهولة حيث سيخرج في يديك بدون أي عناء منك ومجهود.

طريقة لتنظيف البط والوز من الزفارة والريش الصغير

يمكنك اتباع هذه الطريقة لتنظيف كل أنواع الطيور من البط والفراخ والحمام وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:-

قومي بغسل الطائر المراد تنظيفه والذي هو هنا البطة جيدًا قبل أي شيء والغسل يكون بمياه دافئة أو ساخنة.

افركي البطة جيدًا أثناء غسلها بالماء ثم ادعكيها مرة أخرى بالماء البارد باستخدام فرشاة خاصة بإزالة الريش أو الزغبر.

يجب ارتداء قفازات جلد أو طبية أثناء التنظيف حيث أن الريش يكون ملئ بالعديد من البكتيريا والسموم حتى تجنبي نفسك الإصابة بالأمراض.

باستخدام خليط الملح والليمون قومي بدعك البطة بها جيدًا ثم قومي بشطفها بالماء الفاتر من جديد.

بعد ذلك قومي بتغطية البطة برشها بالدقيق الأبيض فالدقيق يعمل على القضاء على رائحة الزفارة والروائح الكريهة بشكل عام.

كما أن خليط الخل والليمون يخلص الطيور والأطعمة من الروائح الكريهة وكذلك يخلصها من الدماء المترسبة عليها بعد الذبح.

قومي بفرك البطة مرة أخرى بكل من الدقيق والخل والملح لمدة حوالي خمس دقائق وستلاحظين أن الريش بدأ في التساقط بسهولة بدون تدخل منك.

قومي بشطفها مرة أخرى حتى تصبح ناعمة ونظيفة وبعد ذلك ابدئي في طهيها في حلة كبيرة.

طريقة تنظيف البط على البوتاجاز