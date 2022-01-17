خلطتي السرية ضعيها علي الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك تاني

هنك العديد من المطاعم الشهيرة في مصر بشكل خاص تقوم بإعداد الكفتة دائما بطريقة مميزة وسريعة وهناك الكثير من الناس يذهبون إلى هذه المطاعم حتى يقوم بتناول ‏الكفتة بشكل مختلف ورغم أن الكفتة من الأكلات التي يتم اعدادها في المنزل بشكل طبيعي ولا تستغرق الكثير من الوقت إلى أنه عندما نقوم بتناول الكفتة خارج المنزل نلاحظ أن لها طعم مميز يختلف عن الكفالة التي تقوم بإعدادها في المنزل من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض أسرار إعداد كفتة الحاتي الشهيرة التي يتم اعدادها خارج المنزل بطريقة مميزة وسنتحدث أيضا عن المكونات التي يحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي.

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مكونات إعداد كفتة الحاتي

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ما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات المهمة التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي وطعم الكفتة يعتمد على المكونات التي يتم إضافتها لها لذلك لابد من الاعتناء به المقادير التي يتم استخدامها مع الكفتة حتى يكون طعم الكفتة لذيذة وهذه المكونات هي:

1\2‬ كيلو من لحم الخروف المفروم.‬

بصلة مفرومة.

بعض من فصوص الثوم المفروم.

طماطم مفرومة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البصل بودرة.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

بعض من البهارات الخاصة بالمشويات.

1\4‬ ملعقة تقريبا من الزعتر.‬

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طريقة إعداد الكفتة في المنزل

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هل سنتحدث عن خطوات إعداد هذه الكفتة حتى تخرج لنا مطعم مميز يشبه الطعام الذي نتناوله في المطاعم:

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