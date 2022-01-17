نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطتي السرية ضعيها علي الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك تاني في المقال التالي
هنك العديد من المطاعم الشهيرة في مصر بشكل خاص تقوم بإعداد الكفتة دائما بطريقة مميزة وسريعة وهناك الكثير من الناس يذهبون إلى هذه المطاعم حتى يقوم بتناول الكفتة بشكل مختلف ورغم أن الكفتة من الأكلات التي يتم اعدادها في المنزل بشكل طبيعي ولا تستغرق الكثير من الوقت إلى أنه عندما نقوم بتناول الكفتة خارج المنزل نلاحظ أن لها طعم مميز يختلف عن الكفالة التي تقوم بإعدادها في المنزل من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض أسرار إعداد كفتة الحاتي الشهيرة التي يتم اعدادها خارج المنزل بطريقة مميزة وسنتحدث أيضا عن المكونات التي يحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي.
مكونات إعداد كفتة الحاتي
ما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات المهمة التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الحاتي وطعم الكفتة يعتمد على المكونات التي يتم إضافتها لها لذلك لابد من الاعتناء به المقادير التي يتم استخدامها مع الكفتة حتى يكون طعم الكفتة لذيذة وهذه المكونات هي:
- 1\2 كيلو من لحم الخروف المفروم.
- بصلة مفرومة.
- بعض من فصوص الثوم المفروم.
- طماطم مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البصل بودرة.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.
- بعض من البهارات الخاصة بالمشويات.
- 1\4 ملعقة تقريبا من الزعتر.
طريقة إعداد الكفتة في المنزل
هل سنتحدث عن خطوات إعداد هذه الكفتة حتى تخرج لنا مطعم مميز يشبه الطعام الذي نتناوله في المطاعم:
- اسهل الطرق التي يتم استخدامها في إعداد الكفتة هي استخدام العجينة الكهربائية حتى نقوم بإعداد الكفتة بشكل اسرع وذلك من خلال إضافة جميع المكونات التي تم ذكرها في الأعلى داخل هذه العجينة وهي اللحم المفروم والبصل والطماطم والفلفل الاسود وثوم بودرة البصل بودرة وجميع انواع المكونات الأخرى.
- ذلك نستمر في التحريك المكونات حتى تصبح كأنها عجينة واحدة بعد ذلك نبدأ في تشكيل اللحم على اشكال اصابع طويلة مثل التي نحصل عليها من الخارج.
- بعد ذلك نضع الكفتة داخل الفرن ويمكن إعداد الكبة المقلية أيضا حسب الرغبة.
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