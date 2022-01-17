مش هتبطلى تعمليها.. طريقة عمل الكيكة على البوتاجاز اقتصادية وهشة وسريعة تذوب في الفم

طريقة عمل الكيكة على البوتاجاز، وهنا لا تحتاجي إلي فرن، أما بالنسبة للنتيجة فبعض من قام بتجربتها قال أنها هشة كثيراً، ولها طعم لذيذ، ويمكنكِ إعدادها بكل سهولة، وبمقادير بسيطة وسهلة، ويمكنكِ تقديمه لأفراد أسرتك مع المشروب المفضل، وإليكِ طريقة عملها بالتفصيل.

طريقة عمل الكيكة على البوتاجاز

المكونات

٢ كوباية دقيق.

نص كوباً كاكاو.

معلقة كبيرة بيكينج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

3 حبات بيض.

نصف كوب زيت.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

تخلط كل المكونات الجافة مع بعضها البعض، وقومي بتركها على جنب.

إحضار الخلاط وقومي بإضافة ٣ بيض وتكون بدرجة حرارة المطبخ، ومعه نص زيت، وكوب من السكر، وكوب حليب ويخلطوا بالخلاط.

قومي بصي خليط السائل على خليط الجاف، وقومي بالتقليب من أسفل إلي أعلي حتي يقلبوا جيداً ومزجون معاً.

قومي بسكب المخلوط في حلة أو إناء عميق مدهونة بالسمنة والدقيق المرشوش بها.

قومي بإحضار صينية أكبر حجم لديكي وبها ماء مغلي، وضعي قالب الكيك بها وغطيها حتي ينضج.

كيكة الطاسة

المكونات

بيضة واحدة.

٣ معالق من السكر صغيرة.

٧ معالق دقيق كبيرة.

ربع معلقة من البيكنج بودر صغيرة.

رشة فانيليا.

٣ معالق حليب.

مكعب شيكولاتة.

معلقة من الزبدة.

ربع كوباً من الماء.

طريقة التجهيز

احضري طبق، وضعي به البيضة والسكر وضربهم.

ضعي كوب ماء صغير واستمري في التقليب.

أعدي الدقيق وعليه رشة من الفانيليا، وربع المعلقة من البيكينج بودر.

وبعدها ضعي الخطوة السابقة، مع باقي المكونات والمزج فيما بينهم.

وضعيهم في حلة على النار وعليهم منشفة قطنية وغطاء الإناء حتي ينضج.

عمل كيكة هشة

المقادير

كوب حليب ونصف.

كوب زيت.

كوب سكر.

٤ بيضات.

فانيليا.

٢ معلقة من الخل.

نصف معلقة من كربونات الصوديوم.

بيكينج بودر.

٢ كوب دقيق.

٣ معالق كاكاو خام.

طريقة الإعداد

في الخلاط، يتم وضع الحليب والسكر والزيت معاً وضربهم.

يضاف البيض مع المكونات السابقة بعد مزجهم ومعهم الفانيليا والخل.

ضيفي الدقيق معهم بعد نخله جيداً.

وبعدها باقي المكونات والتقليب حتي يتدخلوا مع بعضهم.

وهنا نكون قدمنا لكم طريقة عمل الكيكة على البوتجاز، والتي يحبها الكبار قبل الصغار، كما أن البعض يستخدمها كوجبة إفطار رئيسية في يومه.