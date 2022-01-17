بكيلو قشطة فقط هتعملي 2 كيلو سمنة بلدي في الخلاط بطعم وقوام يجنن احلي من الجاهزة

بكيلو قشطة فقط هتعملي 2 كيلو سمنة بلدي، السمن البلدي بالإمكان الحصول عليه من خلال تحضيره في المنزل حيث يعد واحد من المكونات الدهنية الطبيعية والتي يكون من السهل إعدادها في البيت وبدون أن يأخذ الأمر أي خطوات معقدة حيث يعد استعمال بعض المكونات الأساسية لعمل أفضل نوع من أنواع الدهون تعد مقادير متوفرة في البيت ومن الممكن أن نستغني من خلالها عن أي نوع سمن غير طبيعي يتم استعماله لإعداد مختلف الوصفات حيث تعتبر أنواع السمن الصناعية غير الطبيعية تحتوي على الكثير من الدهون الغير مفيدة والمهدرجة والمشبعة ولا بد من الاستغناء عنها تمام واستبدالها بالسمن البلدي الطبيعي والذي من الممكن أن نقوم بتحضيره من خلال الاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها مع بيان طريقة تحضيرها.

مكونات إعداد السمنة البلدي

تحضير مكون السمن البلدي في المنزل ليس من الأمور الصعبة حيث يعتبر نوع السمن البلدي هو النوع الصحي من الدهون ومن الممكن صناعته في البيت بأكثر من طريقة وأكثر من مشتق من مشتقات نوع الحليب الدسم ومن أهم مشتقات صناعة السمن البلدي القشطة البلدي أو الزبد البلدي ومن الممكن أن يتم اتباع خطوات بسيطة تساعد في التحضير السريع للسمن البلدي ومن أهم لك الخطوات ما نوضحه عبر ما يلي السمن البلدي من الممكن تحضيره باستعمال مكونات بسيطة ومن أهم تلك المكونات ما يلي:

كيلو من القشطة البلدي.

ذروة من الملح.

مكعبات من الثلج.

وعاء مناسب.

طريقة إعداد السمنة البلدي في البيت