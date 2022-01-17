نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك خشنة وجافة ضعي الخلطة لبشرتك لتقشير وتنعيم البشرة وجعلها كبشرة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة فصل الشتاء يسبب مشاكل كثيرة للجلد ومنها الجفاف وظهور قشرة على الوجه أو اليدين مع الشعور بالحكة المستمرة وأيضا الاحمرار، وبسبب ذلك يعاني الكثير من مشكلة جفاف البشرة على عكس الصيف تقوم البشرة بإنتاج الزهم التي تحتاجة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفات وطرق طبيعية لعلاج جفاف البشرة بكل سهولة فتابعونا.

علاج جفاف البشرة

تقليل وقت الاستحمام:

في الأجواء الباردة يجب الاستحمام بالماء الدافئ وليس الساخن لأن هذا يزيد من مشكلة الجفاف كما يجب تقليل وقت الاستحمام إلى 5 دقائق فقط.

تغسل البشرة بغسول طبيعي خالي من المواد الكيميائية والمعطرات وينصح أيضا بغسل الجسم بصابونة الجليسرين الطبيعية.

بعد تنشيف الجسم بمنشفة قطنية يدهن بمرطب للحفاظ عليها من الجفاف وجعلها أكثر نعومة وإشراقة.

2. ترطيب البشرة يوميا:

تساعد المرطبات في الحفاظ على وظيفة الجلد ولذلك ينصح الأطباء بترطيب الوجه والجسم يوميا قبل الذهاب للنوم وتوجد أنواع مختلفة من المرطبات التي تباع في الصيدليات قومي بشراء المناسبة منها على حسب نوع بشرتك.

3. تناول الماء بكميات كبيرة:

الطبقة الخارجية من البشرة من الممكن أن تفقد الماء دون أن يشعر الإنسان وإذا حدث ذلك سوف يفقد الجلد المرونة وبالتالي يشعر بالخشونة وظهور طبقات متقشرة من الجلد.

ولذلك يعتبر تناول الماء بكميات كبيرة هو الحل الأمثل للحفاظ على مرونة ورطوبة البشرة.

وصفات للتخلص من جفاف البشرة

جل الصبار:

المكونات:

ربع كوب من جل الصبار.

ربع كوب زيت جوز الهند الأصلي.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نذوب زيت جوز الهند في الميكروويف ويضاف عليه الجل مع العسل ونقلب للحصول على مزيج ناعم سهل الفرد.

يوضع على البشرة مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر ثم البارد تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

2. زيت الزيتون والحليب:

المكونات:

ربع كوب من الحليب.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: