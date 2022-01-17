وصفة جبارة لفرد وتنعيم الشعر بالبيض و بمكونات موجوده فى كل بيت و النتيجه رهيبة

فرد وتنعيم الشعر بالبيض من أفضل الوصفات التي نعرضها لكم اليوم في هذا المقال، حيث أن الشعر المجعد الخشن قد تعاني منه كثيرا من الفتيات منهم من يلجأ لصالونات التجميل، ومنهم من يلجأ إلى كريمات الفرد الجاهزة بالرغم أن سعرها غالي جدا، إلا أنه قد يلحق ضررا بالغا بالشعر والبعض منهم يبحث عن الوصفات الطبيعية التي تفيد الشعر بشكل فعال وطبيعي.

فرد الشعر بالبيض

يوجد كثير من الوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد، ومن أبرز هذه الوصفات ما يلي:

البيض لفرد وتنعيم الشعر

البيض يفرد الشعر ويعمل على تنعيمه لاحتوائه على البروتين.

يتم تحضيره عن طريق خفق البيض مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من المايونيز ثم يتم خلطهم جيدا ثم يتم تطبيقها على الشعر.

تترك على الشعر لمدة نصف ساعة ثم تغسل بماء بارد.

خل التفاح لتنعيم وفرد الشعر

هذا الخليط يساعد على تقليل التجاعيد ويجعل الشعر يظهر بشكل صحي ولامع وهذا لاحتوائه على خل التفاح الذي يعمل على درجة حموضة الشعر.

يتم وضع كمية مناسبة من الماء مع نفس مقدار الكمية من خل التفاح ويتم مزجهم جيدا.

ثم يطبق على الشعر وبعد مرور ربع ساعة يغسل الشعر جيدا بالماء البارد.

الافوكادو لفرد الشعر

هذا الخليط يعمل على حل مشاكل الشعر الكثيرة ومن بعض المشاكل هو الشعر الخشن يعمل على تنعيمه وفرده.

يتم فرم حبة من الأفوكادو مع ملعقتين من الزبادي ثم يخلط جيدا حتي يصبح خليط متجانس.

يتم تطبيقه على الشعر ويترك لمدة ساعة متكاملة.

يغسل بعدها الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك والماء البارد.

المايونيز لتنعيم الشعر

وهذا يساعد على علاج الشعر الجاف والتالف من خلال ما يلي: