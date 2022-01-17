بالحليب والنشا أعملي العاشوراء على أصولها بطريقة وطعم لذيذ أول مرة تعمليها مثل المحلات

يعتبر طبق العاشورة من الأطباق المميزة ويتم عملها في المناسبات والاحتفالات الدينية وخاصة شهر محرم وتتميز بفوائدة الصحية الكثيرة لأنها مكونة من الحبوب والحليب الذي يقوم بتقوية العظام لاحتوائه على الكالسيوم، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل العاشورا على أصولها تابعي المقال للتعرف على المكونات المضبوطة.

طريقة عمل عاشورة باللبن

المكونات:

ربع كيلو قمح.

كيلو حليب.

كريم شانتيه.

نصف كوب كريمة لباني.

3 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر.

مكسرات مشكلة.

طريقة التحضير:

نقوم بتنظيف القمح ثم يغسل جيدا تحت الماء الجاري ويوضع في وعاء به ماء ويترك لمدة ليلة كاملة ثم نسلقه في ماء حتى ينضج ويصفي. في وعاء نضع الحليب مع الكريمة ونتركها حتى الغليان ثم يضاف القمح والسكر ونقلب المكونات حتى تتجانس نذوب الكريم شانتيه مع ربع كوب من الحليب. يضاف على خليط العاشورا ثم نذوب النشا ونضعها على نفس الخليط نستمر في التقليب لحين الحصول على قوام سميك. ترفع من النار وتصب في كاسات التقديم ثم نزين الوجه بالمكسرات وتقدم وهي دافئة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل العاشوراء مثل المحلات

المكونات:

ربع كيلو قمح مقشر.

ملعقة كبيرة قشدة.

كيلو من اللبن.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

سكر حسب الحاجة.

جوز هند.

زبيب.

سوداني مجروش.

طريقة التحضير: