اقوى فرد طبيعى للشعر بكراتين اكثر من رائع يكثف الشعر وينبت الفراغات فى وقت قياسي

اقوى فرد طبيعى للشعر بكراتين اكثر من رائع ننشر اليوم طريقة عمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن باستخدام البيض وبعض المكونات البسيطة والغير مكلفة، فالبيض عنصر غني بالبروتين والشعر يحتاج إلى البروتين بشكل ضروري ومستمر، فمعالجة مشاكل الشعر أحد اهتمامات الفتاة فشعر الفتاة يؤثر بشكل كبير في شكل الفتاة ويؤثر عليه، وشعر الفتاة هو تاج رأسها وخلطتنا اليوم تساعد في معالجة أغلب مشاكل الشعر من السقوط والضعف والتقصف والمشاكل الأخرى ويعطيك شعر قوي ولامع.

اقوى فرد طبيعى للشعر بكراتين اكثر من رائع

مكونات الطريقة:-

بيضة واحدة كبيرة.

عصير الليمون الطازج.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع البيضة مع عصير الليمون في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

اغسلي شعرك ونظفيه من أي خلطات حتى يستفاد من الخليط بصورة كبيرة وجففيه.

افردي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف وبكميات متساوية واتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة.

احرصي على تغطية رأسك بالخليط حتى انتهاء المدة ثم اغسليه بالماء البارد والشامبو.

كرري الوصفة مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين بحسب حاجة شعرك للفرد.

طريقة تنعيم الشعر بالبيض وزيت الزيتون

مكونات الطريقة:-

حبتان كبيرتان من البيض.

زيت زيتون.

خطوات التحضير:-

اخفقي البيض مع زيت الزيتون حتى يتجانسوا معًا ويصبحوا خليط واحد.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء وقومي بوضع الخليط على كل جزء بالتساوي وافرديه بالمشط أو الفرشاة.

غطي كل خصلة من شعرك بورقة قصدير فضية حتى لا تتعرض لأي عوامل خارجية.

اتركي الورق على شعرك لعدة ساعات ثم أزيليها وابدئي في شطف شعرك بالماء الفاتر واحصلي على أفضل نعومة.

خلطة البيض والأفوكادو لتنعيم الشعر

مكونات الطريقة:-

بيضة كبيرة واحدة.

حبة أفوكادو كبيرة.

خطوات التحضير:-