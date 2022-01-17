نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني متألقة بشفايف وردية.. بملعقة نشا اصنعي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ساحرة بمكونات طبيعية 100% في المقال التالي
هناك العديد من العلامات التجارية العالمية التي تقوم بإعداد مستحضرات التجميل وإذا تحدثت مع أي فتاة ستجد أنها تجيد الحديث عن جميع هذه الماركات العالمية و الأفضل منها وما هي افضل ™ يمكن استخدامها للبشرة وأفضل ألوان يمكن الحصول عليها وذلك لانه جميع الفتيات يملكون خبرة كبيرة في المستحضرات التجميلية ولكن على صعيد آخر هناك جانب آخر من مستحضرات التجميل يمكن الحصول عليها من خلال اعدادها في المنزل دون استخدام أي مواد كيميائية أو صناعية لانه كما نعلم هناك بعض الآثار الجانبية التي تسببها مستحضرات التجميل لأنها تتكون من مواد حافظة وبعض المكونات الكيميائية والبترولية التي تتسبب في العديد من مشاكل البشرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد المكونات الطبيعية التي تستخدم في إعداد روج طبيعي في المنزل.
ملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت
فيما يلي سنتحدث عن خلطة النشا التي من خلال إعداد روج طبيعي في المنزل دون أن يسبب أي آثار جانبية للشفاة أن هذا الروج يكون له لون مميزه مختلفة ويمكن اختيار اللون المناسب له بناء على رغبة التي نريدها من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن مكونات هذه الخليط:
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من احد ملونات الطعام التي تستخدم بشكل طبيعي ويمكن استخدام أيضا أحد المكونات الصناعية مثل بعض مساحيق التجميل التي تكون على هيئة بودرة.
طريقة إعداد خلطة النشا لروج الشفايف
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الروج الطبيعي باستخدام النشا وهذه الخطوات هي:
- نحضر علبة مكياج قديمة حتى نستخدمها في إعداد هذا الخليط.
- نضع فيها ملعقة من النشا مع ملعقة من جوز الهند مع ملعقة من الفازلين معه ملون الطعام الذي نرغب في استخدام يمكن استخدام الكاكاو إذا كنا نريد الحصول على لون من درجات البني.
- بعد ذلك نبدأ في تحريك هذه المكونات ونضع المكونات داخل العلبة التي تحدثنا عنها في الخطوة الأولى ثم نترك هذا الخليط داخل الثلاجة حتى تماسك وبعد ذلك يكون جاهز للاستخدام على الشفاة
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