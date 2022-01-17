وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الحلواني

البسبوسة من أقوى الحلويات من حيث الشهرة والانتشار بمختلف البلدان العربية حيث تعد نوع من الحلى الشرقي الأكثر تميز ولها الكثير من المزايا والتي من أهمها أن البسبسة تعد نوع من الحلوى سهلة التحضير ومن الممكن أن يتم تحضيرها خلال وقت بسيط وبمكونات بسيطة جدا يكون من السهل على ربة البيت إنجاز عمل وصفة البسبوسة وفي أقل وقت وتكون الوصفة متميزة لحصول على البسبوسة تمام مثل التي نحضرها من المحلات، وبالنسبة لمكونات الوصف المنزلية للبسبوسة وطريقة تحضيرها فهذا ما سنوضحه من خلال ما يلي تباعا من تلك الفقرات.

مكونات إعداد البسبوسة

البسبوسة من الممكن أن يتم تحضيرها وبمنتهى السهولة من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وتساعد تلك المكونات في عمل أفضل خليط بسبوسة متميز وتعد وصفة سهلة التحضير يسهل عملها بفرن بوتاجاز المنزل، وفيما يأتي أهم المعلومات عن مكونات الوصفة مكونات الوصفة نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

كوب من الحليب.

نصف كوب من مكون السمن البلدي.

ربع كوب من مكون عسل النحل.

كوبان من مكون الشربات الخفيف الساخن.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ذرة من الملح.

طريقة إعداد البسبوسة في البيت

وصفة البسبوسة من السهل تحضيرها من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة مع مزجها بالخطوات التالية:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه دقيق البسبوسة مع السمن المذاب ويفضل النوع البلدي ومن ثم يتم مزج بقية المكونات.

إضافة الحليب والبيكينج بودر وعسل النحل مع المزج الخفيف حتى تتداخل مختلف المكونات للحصول على خليط البسبوسة ما بين المزيج الخفيف والكثيف.

وتعد تلك الطريقة مميزة لمزج سريع للمكونات ولا يستدعي الأمر التقليب المستمر لمكونات البسبوسة.

حيث أن هذا يسهم في تحرر مادة الجلوتين من دقيق البسبوسة وبالتالي قد تفسد الوصفة وتصبح البسبوسة جافة.

البسبوسة تسوى بالفرن بالرف الأوسط ولا بد من أن تنضج تماما خلال أربعين دقيقة ومن ثم تتم الإضافة للكمية المتوفرة من الشربات.