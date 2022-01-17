نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتمعتي بشعر كثيف لامع ووداعا لتساقط الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تساقط الشعر يتعرض الكثير من الناس لهذه المشكلة بسبب البيئة والأتربة والمتغيرات الكثيرة للمناخ وأثناء تصفيف الشعر وأثناء الاستحمام ونتيجة أيضا لاستخدام المواد الكيماوية المختلفة والشامبوهات و أيضا هناك أسباب وراثية لتساقط الشعر، ويتساقط الشعر أحيانا نتيجة للقلق والتوتر والتفكير المبالغ فيه أحيانا يتساقط نتيجة النظام الغذائي الغير صحي وفقدان الوزن السريع وهناك أيضا بعض الأدوية لها أثر سلبي على الشعر وتسبب تساقطه، ويمكن للغدة الدرقية أيضا أن تسبب تسبب تساقط الشعر إذا كان هناك خلل أو نقص في نشاطها .

مأكولات ومشروبات غنية بمكونات غذائية ستمنع تساقط الشعر نهائيا

إليكم في هذا المقال الأكل والمشروبات المغذية والمفيدة جدا للحد من تساقط الشعر والتمتع بشعر قوي، حيث أن التغذية الداخلية للشعر واكل وشرب المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن مهمة لتغذية الشعر جدا لأن بالطبع التغذية الخارجية والدهانات وحمامات الزيت والكريم للشعر لن تحدث أثرا فعالا إذا كان الجسم ضعيف أو بحاجة إلي عناصر غذائية مفيدة تمده بدورة دموية نشطة للوصول لفروة الشعر وتنشيطها.

مشروب غني بالفيتامينات لتغذية الشعر من داخل الجسم

مكون من ثمرة جزر ثمرة بنجر ثمرة تفاح ثمرة برتقال وملعقة كبيرة من عسل النحل وكوب ماء بارد جدا ويضرب في الخلاط جيدا ويشرب منه كوب مرتين في الأسبوع فكل هذه المكونات لها تأثير فعال على صحة الشعر وتوقف سقوطه.

المكسرات والبذور والحبوب الكاملة

مثل الفول السوداني واللوز والكاجو حيث أن المكسرات غنية بمادة البيوتين التي تلعب دور فعال في تغذية ونمو الشعر أسرع والبذور مثل بذور الكتان وعباد الشمس والسمسم وغيرها من البذور الغنية بالأحماض الأمنية المهمة لنمو الشعر أيضا ومنع تساقطه.

الافوكادو

الذي أصبح متوفر بكثرة الآن لأهميته واحتواءه على فيتامين E وفيتامين C الضروريين لنمو الشعر بشعل صحي والحد من تساقطه بالإضافة إلى الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها حيث يسبب نقصها تساقط مباشر للشعر.