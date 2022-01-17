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عمر شويل - جدة طريقة عمل الطعمية المصرية الهشة في المنزل بدون الحاجه إلي مفرمة - ثقفني
الطعمية تعتبر إحدى أهم الأكلات المصرية والتي تعتبر علامة مميزة في مصر هي الطعمية، فلا أحد يقوم بصنعها مثل ما نفعلها، كما هناك العديد من المطاعم الشهيرة التي تقدم هذه الوجبة المميزة، ولكن يظل الطعم مميز للغاية، برغم ذلك قد يتعذر على البعض شرائها من الخارج بسبب ان الزيت قد يكون غير نظيف وصحي، لذلك يتوجب عدم تناولها من الأساس أو البدء في عملها بالمنزل، ونحن اليوم سنعرض الطريقة كاملة.
طريقة عمل الطعمية
تأتي طريقة عمل الطعمية سهلة للغاية ولا تحتاج إلى وقت، ولكن تأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:
- خمسة فصوص من الثوم المهروس.
- ربع كوب من الفول.
- حوالي سبعة ملاعق من الكرات.
- كما أنه يمكنك إضافة القليل من البصل.
- ملح وفلفل أسود وكمون.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة من الكزبرة الناشفة.
خطوات عمل الطعمية
- نضع الفول في الماء لمدة 12 ساعة كاملةً ليتم نقعه ويسهل وضعه في الكبة وطحنه.
- تجهيز الخضراوات مع غسلها.
- نضع كل من البصل والكرات داخل الكبة ثم نضيف الثوم ونستمر في ضربهم معا حتى تصبح المكونات ناعمة مع بعضها البعض.
- تصفية الفول المدشوش من الماء في الكبة بشكل تدريجي ليتم طحنه مع بقية المكونات.
- إذا كانت العجينة غير ناعمة وخشنك يمكن إضافة القليل من الماء بمقدار ثلاثة ملاعق.
- نستمر في الفرم حتى نحصل على عجينة ناعمة ثم نضعها في الثلاجة لفترة.
- نضع بها الكمون والملح والفلفل الأسود وكذلك السمسم حسب الرغبة.
- نأتي بمقلاة لقلي الطعمية بها ونستمر في التقليب حتى نحصل على لون ذهبي ومن ثم نخرجها على ورق لامتصاص الزيت.
- وتقدم في أطباق التقديم بشكل مميز للغاية.
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