طريقة عمل الطعمية المصرية الهشة في المنزل بدون الحاجه إلي مفرمة

الطعمية تعتبر إحدى أهم الأكلات المصرية والتي تعتبر علامة مميزة في مصر هي الطعمية، فلا أحد يقوم بصنعها مثل ما نفعلها، كما هناك العديد من المطاعم الشهيرة التي تقدم هذه الوجبة المميزة، ولكن يظل الطعم مميز للغاية، برغم ذلك قد يتعذر على البعض شرائها من الخارج بسبب ان الزيت قد يكون غير نظيف وصحي، لذلك يتوجب عدم تناولها من الأساس أو البدء في عملها بالمنزل، ونحن اليوم سنعرض الطريقة كاملة.

طريقة عمل الطعمية

تأتي طريقة عمل الطعمية سهلة للغاية ولا تحتاج إلى وقت، ولكن تأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:

خمسة فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب من الفول.

حوالي سبعة ملاعق من الكرات.

كما أنه يمكنك إضافة القليل من البصل.

ملح وفلفل أسود وكمون.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الكزبرة الناشفة.

خطوات عمل الطعمية