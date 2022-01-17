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عمر شويل - جدة فوائد تناول الثوم على الريق لعلاج أمراض الأذن والصدر والجلدية - ثقفني
فوائد الثوم على الريق الثوم مفيد جدا لصحة الإنسان العامة، ولكن يجب علينا الحذر الشديد إذا كنا نعاني من بعض الأمراض عدم الإكثار من تناول الثوم، وأيضاً يجب عدم الإكثار من تناوله خاصة للنساء المرضعات، والثوم من النباتات العشبية ثنائية الحول ويتمتع بالأوراق الشريطية الغليظة، وآسيا الوسطى هي أول موطن تم زراعة الثوم فيه، وهو من العناصر التي تتعدد استخداماتها، فهو يدخل في عملية الطهي ولا يمكن الاستغناء عنه، لأنه يعطي مذاقا رائعا ﻷطعمة ويمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية المفيدة لجسم الإنسان، وهذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا.
فوائد الثوم على الريق
- الثوم مفيد جدا لصحة الإنسان لأنه يعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة سرطان الحلق، والثدي، والبروستاتا.
- يحتوي على مكونات السيلينيوم والكبريت وبالتالي فهو يعالج مشاكل الشعر ويقي من الصلع.
- يعمل على طرد البلغم، يعالج الزكام يقي من الأنفلونزا والبرد.
- يمنع الجلطات الدموية لأنه يعمل على مقاومة انسداد الشرايين، فيجب تناول الثوم يومياً، يقي المثانة، يقوى الكبد لطرد السموم من الدم، مفيد جدا للنساء الحامل لأنه يحسن معدل سريان الدورة الدموية ويحمي من خطر الإصابة بتسمم الحمل.
فوائد الثوم على الريق لعلاج أمراض الأذن والصدر والجلدية
- الثوم مفيد جدا لعلاج الصديد وأمراض الأذن عن طريق: غلى أربع فصوص من الثوم مع ملعقة كبيرة من زيت الخردل ونترك الخليط يبرد ثم بعد ذلك نأخذ قطرة ونضعها في الأذن.
- وأيضاً مفيد جدا لأمراض الصدر فهو يعالج الكحة عن طريق: وضع ثلاث فصوص من الثوم مع فنجان من زيت الزيتون في إيناء ووضعهم علي النار حتى يصبح دافئا ونضع هذا الخليط على الصدر باستعمال القطن المبللة نقوم بدهن الخليط مع التدليك لمدة عشر دقائق.
- بالإضافة إلي أنه مفيد جدا في علاج أمراض الجلدية فهو يعمل على معالجة الالتهابات الفطرية ويساعد في تجديد خلايا الجلد الجديدة ويعمل على القضاء على الإكزيما عن طريق: شوي أربعة فصوص من الثوم لحين حرقهم تماما،ً ثم نقوم بتكسيرهم لنكون رماد ونقوم بوضع عليه معلقة من العسل، ودهن اﻹكزيما وسوف يقضي على الإكزيما نهائياً.
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