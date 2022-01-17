بمكونات اقتصادية اعملي بيض مقلي على الطريقة الأسباني بطريقة سهلة

يعد البيض المقلي على الطريقة الأسباني من الأكلات الشهية التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، ويعرف عن البيض بفوائده الكثيرة للجسم والبشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل حتى تستطيع السيدات تحضيره، ايضاً يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والبصل ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومميز على غير المعتاد، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بيض مقلي على الطريقة الأسباني في المنزل.

مقادير عمل بيض مقلي على الطريقة الأسباني

يحتوي البيض على الطريقة الأسباني على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٤ حبات من البيض الطازج.

بصلة مقطعة حلقات.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

حبة من البصل المفروم.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

٢ حبات من الطماطم المقشرة ومقطعة.

فلفل أخضر حلو.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير البيض المقلي على الطريقة الأسباني بطعم رائع هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-