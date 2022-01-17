بمكونات اقتصادية اعملي بيض مقلي على الطريقة الأسباني بطريقة سهلة

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يعد البيض المقلي على الطريقة الأسباني من الأكلات الشهية التي يقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، ويعرف عن البيض بفوائده الكثيرة للجسم والبشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل حتى تستطيع السيدات تحضيره، ايضاً يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والبصل ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومميز على غير المعتاد، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بيض مقلي على الطريقة الأسباني في المنزل.
مقادير عمل بيض مقلي على الطريقة الأسباني
يحتوي البيض على الطريقة الأسباني على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٤ حبات من البيض الطازج.
- بصلة مقطعة حلقات.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- حبة من البصل المفروم.
- رشة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ٢ حبات من الطماطم المقشرة ومقطعة.
- فلفل أخضر حلو.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير البيض المقلي على الطريقة الأسباني بطعم رائع هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر طاسة ونضع بها الزيت والزبدة حتى يسخن، ثم نقوم بتكسير البيض ونضعه واحدا تلو الآخر على الزيت.
- ثم نتركه على نار هادئة حتى يقلي دون أن يجف، نرفع البيض من النار ثم نقوم بتصفيته من الزيت ونضعه على طبق التقديم مع تتبيله بالفلفل والملح.
- بعد ذلك نستخدم نفس الطاسة ونضع بها الزيت والبصل الحلقات مع التقليب حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج البصل ونقوم برصه حول البيض، نحضر نفس الطاسة ونقوم بوضع البصل المفروم والطماطم والفلفل الأخضر مع التقليب حتى يجف الماء ويتسبك.
- بعد ذلك نقوم بتتبيله برشة من الفلفل ورشة من الملح والقليل من السكر ثم نرفعه من على النار.
- ثم نقوم بسكب الخليط بجانب البيض ويصبح الطبق جاهز للتقديم بجانب السلطات والكاتشب.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بيض مقلي على الطريقة الأسباني لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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