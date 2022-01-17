طريقة عمل مخلل الخيار السريع في المنزل بمكونات سهلة بطعم مقرمش ولذيذ

طريقة عمل الخيار المخلل، لا يوجد أحد لا يعشق وجود أنواع المخللات المختلفة على مائدة الطعام، فهي تعتبر أهم أنواع المقبلات التي يحبها الكثير، على الرغم من تعدد أنواع المخللات إلا أن لكل نوع منها مذاقه وطعمه المميز، ومن أهم الأنواع الذي يعتبر أكثرهم انتشار وشعبية وهو الخيار الذي أصبح يقدم في المطاعم المختلفة، ومع جميع الساندوتشات المميزة، ويمكن لكل ربة منزل القيام بتحضيره في المنزل ليكون في متناول أيدي الجميع، وطريقة تحضيره هي ما سوف نتعرف عليها من خلال المقال.

طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل

يتميز الخيار المخلل بطعمه المميز، والذي يساعد على فتح الشهية، ويمكنك القيام بعمله حتى يتواجد في المنزل بشكل دائم، وطريقة تحضيره لا تحتاج إلى أي تكاليف أو مكونات كثيرة، وهي كالآتي:

المكونات

كيلو جرام من الخيار الرفيع الطويل.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

لتر من المياه الدافيء.

اربع ملاعق كبار من الملح.

نصف كوب خل ابيض.

ملعقة من ألشطه.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

خمس قرون من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة من السكر.

طريقة عمل الخيار المخلل