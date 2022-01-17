نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الخيار السريع في المنزل بمكونات سهلة بطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
طريقة عمل الخيار المخلل، لا يوجد أحد لا يعشق وجود أنواع المخللات المختلفة على مائدة الطعام، فهي تعتبر أهم أنواع المقبلات التي يحبها الكثير، على الرغم من تعدد أنواع المخللات إلا أن لكل نوع منها مذاقه وطعمه المميز، ومن أهم الأنواع الذي يعتبر أكثرهم انتشار وشعبية وهو الخيار الذي أصبح يقدم في المطاعم المختلفة، ومع جميع الساندوتشات المميزة، ويمكن لكل ربة منزل القيام بتحضيره في المنزل ليكون في متناول أيدي الجميع، وطريقة تحضيره هي ما سوف نتعرف عليها من خلال المقال.
طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل
يتميز الخيار المخلل بطعمه المميز، والذي يساعد على فتح الشهية، ويمكنك القيام بعمله حتى يتواجد في المنزل بشكل دائم، وطريقة تحضيره لا تحتاج إلى أي تكاليف أو مكونات كثيرة، وهي كالآتي:
المكونات
- كيلو جرام من الخيار الرفيع الطويل.
- خمس فصوص من الثوم المهروس.
- لتر من المياه الدافيء.
- اربع ملاعق كبار من الملح.
- نصف كوب خل ابيض.
- ملعقة من ألشطه.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- خمس قرون من الفلفل الأخضر الحار.
- ملعقة من السكر.
طريقة عمل الخيار المخلل
- احضري برطمان مناسب لهذه الكمية.
- اغسلي الخيار جيدًا، وذلك للتخلص من اي أتربة به.
- استخدمي السكينة في قسم الخيار إلى نصفين دون فصلهما عن بعض.
- افعلي هذه الخطوات في كل الكمية الموجودة.
- أضيفي الخيار داخل البرطمان.
- أضيفي إلى الخيار فصوص الثوم بعد فرمها.
- أضيفي أيضًا قرون الفلفل بعد تقطيعها وغسلها.
- اخلطي بيدك كل المكونات مع بعض.
- أحضري إناء آخر، أضيفي به المياه التي تم تجهيزها.
- أضيفي إلى المياه لكل كوب ملعقة واحدة من الملح.
- أضيفي ألشطه والكزبرة، اخلطي المكونات جيدًا حتى يذوب الملح في الماء تمامًا.
- أضيفي المحلول الذي تم تجهيزه إلى برطمان الخيار، ولكن راعي ترك مسافة، وأن يغطي المياه الخيار تمامًا.
- أضيفي الخل في هذه المسافة المتبقية.
- غطي البرطمان جيدًا واتركيه في مكان دا فيء، ولا يفتح عليه إلا بعد مرور عشر أيام.
- بعد مرور المدة افتحي البرطمان، أزيلي منه أي رغاوي بيضاء على الوجه حتى لا يفسد الخيار.
- ضعي الخيار في الثلاجة بعد نضجه، ويمكن تناوله في أي وقت وإعادته مرة أخرى.
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