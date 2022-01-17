نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وصفة لتفتيح الاماكن الحساسة في أسبوع واحد بشرى سارة لكل عروس أقترب زفافها في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشكلات شيوعا بين النساء والبنات هي أسمرار الاماكن الحساسة، فهي عرضة أمراض الجلد كالالتهابات والتي تتسببها الفطريات والبكتيريا نظرا لان هذة المناطق أكثر حساسية عن غيرها من مناطق الجسم ، لذا لابد من العناية بها دائما كلبس ملابس قطنية مريحة، أو الاهتمام بنظافتها وغسلها وتجفيفها لعدم تكون البكتيريا والفطريات بها، والحرص الدائم من تجنب الاخطاء الشائعة التي تجعلنا نعاني من التهابات واسمرار هذة المناطق ولكي هذا سيدتي لنتعرف علي أهم الوصفات المهمه لتفتيح هذة الاماكن بسرعة وأمان.

وصفات تفتيح الاماكن الحساسة

أولا البرتقال والكركم

نقوم بخلط 2 ملعقة من عصير البرتقال مع 1 ملعقة كركم، ونمزجهم جيدا حتي يتجانسوا سويا.

ونقوم بدهن المكان الحساس المراد تفتيحها.

وتترك عليها مدة 1/2 ساعة ومن ثم تشطف بالماء الدافئ.

كما سيظهر الفرق بعدها ولنتائج أفضل تكرر 3 مرات في الاسبوع مع الاستمرارية

ثانيا الفازلين

كما يشتهر الفازلين بوضعة مع خلطات التجميل والتفتيح والشعر، لما يفعلة بالجلد من ترطيب وتفتيح وازالة صبغات الجلد.

كما ينصح أطباء الجلدية باستخدام الفازلين دون عن كريمات التفتيح الكيماوية لنتائجة الطبيعية والتي تعطي مظهرا صحيا للبشرة، كما سنوضح خلطتين من الفازلين هما :

الفازلين وزيت اللوز

الزيوت الطبيعية لها دور هام في نضارة البشرة وتغذيتها وتنعيمها فماذا لو اختلطت مع الفازلين ، قومي بخلط كلا من الفازلين وزيت اللوز وجلسرين وزيت خروع حتي يختلطوا سويا، ومن ثم نضعها علي المنطقة المرادة مع التدليك وتترك 1/2 ساعة ومن ثم تشطف بالماء الدافئ مع الاستمرارية ستحصلين علي نتائج ترضيكي وتكرر مرتين أسبوعيا

الفازلين والكركم

نقوم بخلط الفازلين والكركم سويا حتي يتجانسوا ، ومن ثم نقوم بدهن المنطقة الحساسة المتصبغة وتترك مدة 20 دقيقة وتشطف بالماء الدافئ كما لو كنتي عروس وزفافك باقي على موعدة أسبوعين أو أكثر من الممكن تطبيق هذه الخلطة وستنبهرين من النتيجة السريعة هذه

ثالثا الليمون والزبادي

نقوم بتقشير عدد 2 من الليمون ونأخذ القشر و2 ملعقة زبادي ، نقوم بخلط المكونات حتي تتجانس سويا، ثم نقوم بدهن المكان المراد وتترك مدة 15 دقيقة ثم شطفة بالماء الدافئ ومع الاستمرار ستزال البقع والاسمرار

رابعا خل وملح

من فوائد الخل المعروفة هو فعاليتة في لتخلص من قشرة الشعر والملح يستعمل في تقشير البشرة واليوم سوف نكون خليط من الخل والملح ، نقوم بوضع 2 ملعقة ملح مع 2 من الخل حتي نحصل علي قوام سهل الدهن علي المنطقة المراد دهنها ونترك الخليط 15 دقيقة ومع الاستمرار مرتين بالاسبوع للحصول علي نتيجة مرضي

خامسا نشا واللبن

فالنشا من المواد المفيدة جدا للبشرة وتدخل في جميع وصفات البشرة للترطيب والتنعيم والتفتيح المبهر واللبن أيضا مهم جدا في التفتيح والترطيب ويدخل أيضا في خلطات الجسم

2 ملعقة لبن بودرة و2 ملعقة نشا 4 ملاعق من ماء الورد و1 ملعقة عسل أبيض، نقوم بخلط المكونات سويا حتي تحصلين علي قوام سهل الفرد علي المنطقة الحساسة، ندهن هذا الخليط ونتركه 20 دقيقة ومن ثم نقوم بشطف بالماء الدافئ وستنبهرين بالنتيجة مع الاستمرارية في الاسبوع 3 مرات، فمن المعروف الوصفات الطبيعية لابد من المداومة في استخدامها للحصول علي نتائج مبهرة.