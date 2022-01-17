كنز عظيم يقوي الذاكرة ويزيد التركيز ويسرع الحفظ للكبار والأطفال مجرب ومضمون 100%

في فترة الامتحانات التي نمر بها يحتاج العديد من الطلاب للمشروبات تساعدهم على قوة التركيز وعدم النسيان حتى يحصلون على المعلومات الكافية التي يحتاجونهت في الامتحانات وبسبب تراكم المعلومات عليهم ‏فانهم يحتاجون إلى بعض المحافظات التي تساعدهم على المذاكرة ويمكن أن تكون هذه المحافظات بعض الأطعمة او المشروبات التي تحتوي على فيتامينات تعمل على إعطاء الجسم تركيز اكثر وطاقة اكبر ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد المشروبات الغنية بالفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم الإنسان حتى يكون أكثر انتاجية واكثر ‏تركيزا وسنة تحدث عن المكونات التي نحتاجها لإعداد هذه المشروبات وبشكل عام يمكن تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفوسفور مثل المأكولات البحرية وغيرها و الحرص على تناول الفواكه لأنها تحتوي على جميع الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم الإنسان ولكن في هذا المقال سنتحدث في تحديد عن مشروب يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز.

‏مكونات مشروب يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي إذا إستخدمنا هذه المكونات معا نحصل على مشروب يساعدنا على التركيز القوي والذاكرة التي لا تنسى وهذه المكونات جميعها مفيدة و تحتوي على فيتامينات يحتاج إليها الجسم الإنسان بشكل خاص الدماغ وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اوراق من الشاي الأخضر .

بعض من القطع الصغيرة من البنجر.

ملعقة كبيرة من العسل.

كوب من الماء.

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طريقة إعداد مشروب تقوية الذاكرة

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فيما يلي سنتحدث عن طريقها يمكننا من خلالها إعداد مشروب تقوية الذاكرة الاستفادة من الفوائد التي يحتوي عليها وهذه الطريقة هي:

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